«128 новых рабочих мест»: замглавы Николаевской ОГА встретился с участниками проекта частичного возмещения %-ных ставок по кредитам

В среду, 1 августа, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир встретился с представителями банковских учреждений по проекту частичного возмещения процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства, реализация которого активно была начата командой главы Николаевской ОГА Алексея Савченко в прошлом году.

Об этом заместитель председателя облгосадминистрации сообщил на своей странице в сети Фейсбук.

С присутствующими были подведены промежуточные результаты программы.

«Николаевщина - одна из немногих областей, где вообще есть такая программа, и в 2017 году по уровню освоения выделенных средств заняла первое место. В этом году из областного бюджета выделено вдвое больше средств - 4 миллиона гривен. Благодаря уникальному инструменту, который удешевляет кредит для малого и среднего бизнеса создано 128 новых рабочих мест, участие приняли 32 представителя со всей Николаевской области. Кроме того, в рамках программы проведено 15 информационно-обучающих конференций и семинаров на тему «Эффективный кредит» с участием предпринимателей со всей области, участие в которых приняли 623 представители малого и среднего бизнеса. Важно, что сферы предпринимательской деятельности разные - от фермерства до аптечного бизнеса », - прокомментировал Александр Кушнир.

Также заместитель председателя ОГА рассказал, что программа получила положительные отзывы от банков, которые в прошлом году кредитовали участников.

«Они показали, что эта инициатива является не только нужной и пользуется интересом у представителей малого и среднего бизнеса, но и реально работает. Ведь приносит результат и предпринимателю, получает возмещение кредитных ставок, и также потенциальным работникам предприятия - те, в свою очередь, будут иметь легальное рабочее место. Надеемся на поддержку и других приглашенных банковских учреждений, чтобы как можно шире популяризировать указанную программу », - написал заместитель главы области.

К концу недели с целью оптимизации качества работы представители банков предоставят свои предложения по реализации программы частичного возмещения процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства.