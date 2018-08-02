На транспорт мэрии Николаева установили GPS-трекеры: «из соображений безопасности» автомобили Сенкевича не отслеживают

Для оптимизации работы автотранспорта исполнительного комитета Николаевского городского совета на 11 автомобилях из автопарка мэрии установили GPS-трекеры. При этом «из соображений безопасности» транспорт, на котором передвигается городской голова Николаева Александр Сенкевич, трекерами не оснастили.
Данную информацию «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.
«С целью оптимизации работы автотранспорта исполнительного комитета Николаевского городского совета в начале 2018 после проведения тестовых испытаний был заключен договор с ООО «БЕНИШ ДЖИ ПИ ЭС УКРАИНА» по предоставлению и установке GPS оборудования на транспортные средства», - сообщили в мэрии.
При этом в пресс-службе отметили, что после установки трекеров уже наблюдается существенная экономия бюджетных средств.
«В течение первого квартала текущего года спутниковая система мониторинга была установлена на 11 автомобилях, которые учитываются на балансе исполнительного комитета Николаевского городского совета. Использование оборудования дает возможность осуществлять автоматизированный контроль и мониторинг работы транспортных средств, позволяет анализировать данные о протяженности маршрутов движения в километрах, скорости и места пребывания авто (в случае неисправности, нештатной ситуации). Собранная информация является основой для разработки правильной логистики и эффективной эксплуатации транспортных средств, в результате чего уже в настоящее время наблюдается существенная экономия бюджетных средств», - рассказали в мэрии.
Вместе с тем, пресс-служба сообщила, что транспорт, на котором передвигается Адександр Сенкевич, трекерами оснащен не был.
«Из соображений безопасности было принято решение о нецелесообразности установления спутниковой системы, которая позволяет определить местоположение объекта в реальном времени, на служебном транспорте городского головы», - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, в комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления транспорта Олег Манушевич рассказал о том, на каких условиях фирма предоставила мэрии Николаева трекеры.
— Трекеры установил Benish в виде инвестиционного проекта и выставит потом в арендную стоимость – то есть оборудование без денег и каждый день абонплата в 4 гривны. Это потом будет на сайте, будет видно, кто и куда ездит, в какое время и так далее, - рассказал Олег Манушевич.
Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен. При этом перевозчикам было выставлено условие, что на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры.