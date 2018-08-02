На транспорт мэрии Николаева установили GPS-трекеры: «из соображений безопасности» автомобили Сенкевича не отслеживают

Для оптимизации работы автотранспорта исполнительного комитета Николаевского городского совета на 11 автомобилях из автопарка мэрии установили GPS-трекеры. При этом «из соображений безопасности» транспорт, на котором передвигается городской голова Николаева Александр Сенкевич, трекерами не оснастили.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

«С целью оптимизации работы автотранспорта исполнительного комитета Николаевского городского совета в начале 2018 после проведения тестовых испытаний был заключен договор с ООО «БЕНИШ ДЖИ ПИ ЭС УКРАИНА» по ​​предоставлению и установке GPS оборудования на транспортные средства», - сообщили в мэрии.

При этом в пресс-службе отметили, что после установки трекеров уже наблюдается существенная экономия бюджетных средств.

«В течение первого квартала текущего года спутниковая система мониторинга была установлена ​​на 11 автомобилях, которые учитываются на балансе исполнительного комитета Николаевского городского совета. Использование оборудования дает возможность осуществлять автоматизированный контроль и мониторинг работы транспортных средств, позволяет анализировать данные о протяженности маршрутов движения в километрах, скорости и места пребывания авто (в случае неисправности, нештатной ситуации). Собранная информация является основой для разработки правильной логистики и эффективной эксплуатации транспортных средств, в результате чего уже в настоящее время наблюдается существенная экономия бюджетных средств», - рассказали в мэрии.

Вместе с тем, пресс-служба сообщила, что транспорт, на котором передвигается Адександр Сенкевич, трекерами оснащен не был.

«Из соображений безопасности было принято решение о нецелесообразности установления спутниковой системы, которая позволяет определить местоположение объекта в реальном времени, на служебном транспорте городского головы», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления транспорта Олег Манушевич рассказал о том, на каких условиях фирма предоставила мэрии Николаева трекеры.

— Трекеры установил Benish в виде инвестиционного проекта и выставит потом в арендную стоимость – то есть оборудование без денег и каждый день абонплата в 4 гривны. Это потом будет на сайте, будет видно, кто и куда ездит, в какое время и так далее, - рассказал Олег Манушевич.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен. При этом перевозчикам было выставлено условие, что на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры.