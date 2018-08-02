Сколько еще ждать ремонт дома от ЖЭКа? Всю жизнь

Очень распространенная мысль у людей, которые все еще чего-то ждут от ЖЭКов, ленясь брать обслуживание своего же жилья в свои же руки.



Как член правления ОСМД в пятиэтажном двухподъездном доме, созданном всего пару лет назад, но сумевшем решить уже кучу многолетних проблем, скажу одну простую разницу между ЖЭКом и ОСМД.



При тарифе в 3,70 гривен за квадратный метр мы платим зарплату только главе ОСМД и уборщице. Плюс вывоз мусора из одного нашего отдельного бака и оплата коридорного электричества - все, остальное идет на развитие. Не быстрое, так как только 3,70 за метр, но постепенное. Только из-за того, что некоторые жители нашего дома все еще не понимают, что при тарифе в 3,70 мы не можем взять и утеплить дом, сделать полностью ремонты в обоих подъездах и в подвале, мы движемся не так моментально, как хотелось бы.



А теперь представьте, к примеру, тот же нашумевший ЖЭК "Південь", работающий в Ингульском районе Николаева. Сколько там тариф на квартплату? От 3 до 4 гривен. Практически те же деньги, что и мы платим в ОСМД. Но за эти деньги жители многоэтажных домов платят каждый месяц зарплату 400 работников ЖЭКа (и это не минимальная ЗП как у главы нашего ОСМД), оплачивают его материальные потребности в канцтоварах, бензине и так далее. Из услуг напрямую - только вывоз мусора, работа дворника и дежурство "аварийки". И все, больше этот тариф ничего не предусматривает, никаких ремонтов: все деньги ушли на содержание ЖЭКа и его огромного штата.



Чтобы видеть хоть какие-то ремонты в условиях ЖЭКа, нужно в теории доплачивать еще хотя бы пару гривен на каждый метр. То есть тариф должен быть от 5 до 6 гривен за метр жилья. В условиях ОСМД за эти деньги мы бы уже делали вовсю ремонты в подъездах и уже брали бы кредит на полное утепление дома, будь у нас такой тариф.



В условиях ЖЭКа люди поднимут бунт, поставь им такой тариф. И они будут правы. Потому что даже за 5-6 гривен хрен они какой ремонт увидят, потому что "в соседнем доме течет сильнее, а денег на всех не хватит".



В общем. Я не знаю, как работали ЖЭКи при Советском Союзе, хоть и прожил при нем первый год своей жизни. Может их датировали работавшие крупные государственные предприятия, за счет денег которых и осуществлялись ремонты, может еще как. Но я вот сегодня могу четко сказать, как работают ЖЭКи и как работают ОСМД, и почему в первом случае вот вообще не стоит даже зарождать в своей голове мысль, указанную в самом начале этого поста.

Сколько лет вы платили ЖЭКу, столько лет вы платили ему не за ремонты, а за содержание самого ЖЭКа, потому перестаньте чего-то от него ждать, создавайте ОСМД и тратьте свои деньги сами.