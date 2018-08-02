У «Николаевоблтеплоэнерго» накопилось ₴142 миллиона долга за налоги и газ: на КП говорят, что «тариф убыточен на 30%»

Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что у предприятия есть большая задолженность по налогам и за газ.

Об этом стало известно в среду, 1 августа в ходе планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

— У нас есть долг по налогам. Решением сессии нам выделили 2 миллиона гривен на фактическое погашение задолженности, мы ждем решения Антимонопольного комитета. Департамент ЖКХ отправил обращение в АМКУ 1 июня, согласно законодательству у нас есть 75 дней на получение решения. Теоретически должны получить ответ 15 августа. В случае положительного ответа мы от города получим 2 миллиона и направим их на погашение ЕСВ – это пенсии и другое, 60% это бюджет города. У нас есть другая задолженность по налогам – порядка 18 миллионов. Мы обратились к городскому голове, еще в мае. Нам помимо этих 2 миллионов необходимо еще 35 миллионов, с чем это связано – тариф предприятия убыточен на 30% с 2012 года. Разница тарифа – 142 миллиона гривен, при всем желании мы не можем ее погасить, — заявил Логвинов.

Артем Грозов, Вячеслав Янков и Николай Логвинов

Также директор КП отметил, что до 2015 года разница тарифа компенсировалась государством.

— Сейчас была специальная комиссия, мы подали разницу на 10 миллионов гривен за декабрь 17 года – деньги пойдут на погашение долгов по газу. В прошлом году мы пытались подать предложение по задолженности по НДС – до конца декабря процесс шел, потом сказали «Извините, у нас не получается». Поэтому разница в тарифах с 15 года у нас на газ, все остальное нет, общая сумма 142 миллиона гривен, — добавил он.

При этом, Сергей Карцев предложил направить 4 миллиона гривен на погашение долгов.

— Минус по налогам 18 миллионов, для нас такая сумма нереальная, предложение направить 4 миллиона на частичное погашение налогов из 18 миллионов гривен, — отметил Карцев.

В свою очередь, глава комиссии Александр Бернацкий предложил обратиться к мэру Александру Сенкевичу, чтобы он проработал этот вопрос со всеми соответствующими департаментами и «выдал предложения депутатам на какие первоочередные проблемы нужно направить деньги нашему крупному предприятию».

Ранее, в межотопительный период 2018 года коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» находилось в сложном финансово-экономическом состоянии, при котором было не в состоянии выполнить свои платежные обязательства в полном объеме в связи с нехваткой оборотных средств.