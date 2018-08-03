Счета николаевского ЦЗЖ арестованы, из-за незаконного увольнения двух сотрудников КП экс-директором: «Работа парализована»

На николаевском КП «Центр защиты животных» арестованы банковские счета, также по постановлению Государственной исполнительной службы открыто исполнительное производство о взыскании 140 тысяч 541 гривны с предприятия.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Данная ситуация связанна с тем, что в конце 2016 года экс-директор КП Людмила Ткач уволила двух сотрудников предприятия в связи с личной неприязнью.

«Из этой суммы среднего заработка за время вынужденного прогула незаконно уволенных работников составляет 124 тысячи 957 гривен, 12 копеек. Моральный вред незаконно уволенных работников предприятия - 2 тысячи гривен, остальное - сумма исполнительного сбора», – говорится в сообщении.

Также на КП «Центр защиты животных» поступило требование государственного исполнителя предоставить транспортные средства для проведения их описания и ареста.

«КП действует исключительно в пределах и способом предусмотренным законодательством, и работает в режиме максимального благоприятствования органам Государственной исполнительной службы. К сожалению на счета средства почти отсутствуют, что делает невозможным погашение долга, возникшего по вине прошлого директора. Таким образом работа предприятия на сегодняшний день почти парализованной», - отмечается в публикации.

Напомним, что в конце сентября 2016 года мэр Александр Сенкевич назначил новым главой КП «Центр защиты животных» Людмилу Ткач. В августе 2017 Сенкевич заявил, что не продлит директору КП «Центр защиты животных» Людмиле Ткач контракт на занимаемую должность, который заканчивается 23 сентября 2017 года. 1 декабря 2017 года и.о. мэра - секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова приняла решение продлить на два месяца контракт с директором «Центра защиты животных» Людмилой Ткач, чтобы принять программу, позволяющую и дальше финансировать КП. Уже в марте 2018 года Казакова отметила, что не намерена продлевать контракт с директором коммунального предприятия «Центр защиты животных» Людмилой Ткач.

Позже, на должность директора КП, восстановленный на посту мэра Александр Сенкевич, назначил экс-замдиректора департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции горсовета Александра Голобродского.

Директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.