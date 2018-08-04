На Николаевщине на торгах продали право аренды 11 земельных участков на сумму ₴7 миллионов

Фото: иллюстрация из интернета На земельных торгах в форме аукциона органы исполнительной власти и местного самоуправления Николаевской области продали право аренды 11 земельных участков общей площадью 19,22 гектар. Общая цена продажи годовой арендной платы составляет 250 тысяч гривен, а в местные бюджеты поступило около 7 миллионов гривен.

Об этом сообщают в Главном управлении Госгеокадастра в Николаевской области.

Всего управление без привлечения государственных средств провело 42 аукциона. Они продали право аренды 88 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 2,15 тысяч гектар. Общая цена продажи годовой арендной платы составила 6,9 миллионов гривен.

«В течение семи месяцев 2018 года в Николаевской области продано органами исполнительной власти или органами местного самоуправления 29 земельных участков коммунальной и государственной собственности несельскохозяйственного назначения под объектами недвижимого имущества общей площадью 33,57 га на сумму 18,9 миллионов гривен. С начала 2018 года в местные бюджеты Николаевской области от продажи земельных участков (с учетом рассроченного платежа) и прав на земельные участки поступили средства в сумме 23,3 миллиона гривен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в перечне земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности для продажи прав на них на земельных торгах управление учитывает 463 земельных участка общей площадью 7,70 тысяч гектар.

Напомним, что ранее в ЦПАУ Николаевского горсовета разъяснили, как получить выписку из Государственного земельного кадастра.