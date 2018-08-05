В Украине каждый десятый автомобиль ездит на еврономерах

В 2017 году количество автомобилей на еврономерах в Украине достигло доли 10% от общего размера легкового автомобильного парка страны.

Об этом сообщает Opendatabot.

«По данным Мининфраструктуры, в 2017 году в Украине было зарегистрировано 6,9 млн легковых автомобилей. Согласно прошлому году доля автомобилей с иностранной регистрацией составила 10% от общего количества легковушек», - говорится в публикации.

Вместе с тем, в издании подчеркивают, что точную цифру, сколько же находится в стране автомобилей на еврономерах, определить сложно. Дело в том, что часть транзитных «евроблях» конвертируется в автомобили, которые находятся в режиме «временного ввоза». Еще какой-то процент транзитных машин остается в Украине с нарушениями сроков.

Кроме того, некоторые машины постоянно курсируют за границу и обратно, особенно в приграничных регионах.

Машины с иностранной регистрацией въезжают в Украину в двух таможенных режимах: транзит и временный ввоз. Первый позволяет автомобилю находиться здесь не более пяти дней, или десяти - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. Второй дает возможность эксплуатировать авто без уплаты таможенных пошлин сроком до одного года.

По данным Государственной фискальной службы, в режиме транзит в 2016 году в Украину въехали 127,5 тыс авто. В 2017 году эта цифра выросла почти в два раза до 212 тыс.

За первые шесть месяцев 2018 года объемы транзита авто с иностранной регистрацией превысили показатели всего 2016 года и составили 152,4 тыс ед.

При этом 57,9 тыс "транзитных" автомобилей находятся в стране с нарушениями срока.

Больше всего въезжает в Украину машин с польской регистрацией, затем идут Литва, Германия, Болгария и Чехия.

Как известно, 13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.

Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.

Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.