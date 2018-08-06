«Моя смелая солдат Джейн»: Жительнице Николаева нужна помощь в борьбе с лимфомой

Настя Макаренко 25-летней жительнице Николаева Анастасии Макаренко необходима помощь в лечении Т-клеточной анапластической крупноклеточной Неходжскинской лимфомы. Из необходимых 38 000$ пока удалось собрать 14 000$.

Об этом идет речь в письме, которое пришло в редакцию «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года Анастасии диагностировали Т-клеточную анапластическую крупноклеточую Неходжскинскую лимфому - основная опухоль находится в средостении. Из-за неудачного расположения от нее невозможно избавиться хирургическим путем. По состоянию на март 2018 года, девушка уже прошла восемь курсов химиотерапии.

На данный момент врачи назначили дорогостоящее лечение, которое дает шанс и надежду на жизнь и выздоровление Анастасии.

«Как же больно смотреть на свою любимую, обнимать её хрупкие плечики, на которые взвалилась такая ноша. Вы представить себе даже не можете, как обидно, страшно и нетерпимо больно чувствовать свою беспомощность в такой ситуации, ведь вы должны защищать своего любимого человечка, помогать в любых ситуациях, а в этой вы, по сути, ничего не можете поделать... Если бы я мог взять на себя ту боль и те испытания, которые пришлось перенести ей за этот год, я ведь сильнее неё и смогу все перенести, но к огромному сожалению это не возможно и смотря на свою любимую девушку, я теперь понимаю, что она настоящий борец и уж точно не слабее меня...» - говорится в сообщении.

«Моя смелая солдат Джейн. Которая даже когда больно и страшно старается не показывать этого. На очереди 13-я химиотерапия. Теперь мы вынуждены ездить на химиотерапию в Киев, в Национальный институт рака. Месяц назад было сделано очередное пэт кт, которое показало, что предыдущая химиотерапия не даёт результат. Есть прогрессия заболевания и врачи приняли решение снова изменить схему, опять на более сильную. Настя под непрерывной капельницей на протяжении четверых суток. Четверо суток без сна. Невозможно представить себе как можно спать, когда в тебя беспрерывно вливают этот яд, который Настюшка называет элексиром. Но я верю, что она справится! Настя сейчас как никогда нуждается в вашей помощи», - говорится в письме.

Реквизиты:

Карта Приватбанка мамы Насти : 4731 2191 0945 2171 (гривны) Получатель: Макаренко Н. А.

Телефон для связи: 0937809715 - Зинчук Василий Николаевич

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