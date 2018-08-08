В Госаудитслужбе Николаевской области отчитались о возмещении почти ₴48 миллионов потерь государственных и коммунальных ресурсов

Фото: иллюстрация из интернета Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области за 6 месяцев 2018 года обеспечило дополнительные поступления в бюджеты и специальные фонды бюджетных учреждений, возмещение незаконных расходов и недостач бюджетных средств на сумму 37,8 миллиона гривен, что почти в 6 раз больше, чем выделено из бюджета на содержание учреждения.

Об этом сообщают в управлении Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области.

Всего управление возместило почти 48 миллионов гривен потерь государственных и коммунальных ресурсов, выявленных при проведении ревизий.

«В ходе государственного финансового аудита было выявлено неэффективное использование средств и имущества, которые привели или могут привести к потерям на общую сумму 298,3 миллиона гривен. Объектам аудита направили 55 предложений, в том числе 25 - на достижение дополнительного результата», - говорится в сообщении.

В свою очередь начальник управления Денис Яковлев подробно остановился на результатах расширенного заседания Коллегии Государственной аудиторской службы Украины, на которой рассматривались итоги работы и реформирования системы государственного финансового контроля, акцентировал внимание на задачах по повышению уровня эффективности деятельности.

Также он отметил, что по результатам рейтинговой оценки, которая проводится Госаудитслужбой среди межрегиональных территориальных органов, коллектив управления занимает первое место.

Напомним, 23 января детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных. В свою очередь Глава Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова считает обвинения в незаконном обогащении, которые предъявило ей НАБУ, местью. Она уверяет, что нажила свое состояние законным путем, заявив, что «золотые слитки имеет каждый гражданин».

Позднее журналисты рассказали, кто из Кабмина спас от увольнения главу Госаудита, подозреваемую в незаконном обогащении.