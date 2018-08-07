В николаевских пунктах обмена снова подорожал доллар

Котировки гривны по курсу Национального банка к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 вторника, 7 августа, установились на уровне 27,13 гривен за доллар. В Николаеве доллар США продают в среднем за 27,38 гривен, а евро - за 31,70 гривну.

Об этом свидетельствуют данные информационных табло возле пунктов обмена валюты, а также официальный курс валют Национального банка Украины.

Стоит отметить, что курс доллара в банках Николаева колеблется от 27,25 до 27,48 гривен, а евро – от 31,60 до 31,90 гривен.

В то же время в пунктах обмена валют, доллар можно купить от 27,30 гривен, но в некоторых «обменниках» его стоимость составляет до 27,50 гривен. Что касается евро, то эту валюту можно купить от 31,60 до 31,80 гривен.

На сайте Национального банка Украины указано, что по состоянию на сегодняшнее утро официальный курс гривны к доллару понизился до 4 копеек, по сравнению со вчерашним днем. Госрегулятор установил его на 19 июля на уровне 27,02 гривен.

Напомним, что в николаевских пунктах обмена подорожал доллар.