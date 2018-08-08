Николавская ОГА отменила лицензию для проблемного «Очаковводоканала» – услуги осуществляет новое КП

Николаевская облгосадминистрации аннулировала лицензию на водоснабжение и водоотведение для проблемного КП «Очаковводоканал», поскольку эту деятельность осуществляет другое аналогичное предприятие.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение от 5 июля 2018 года № 281-р.

«Аннулировать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу, выданную коммунальному предприятию «Очаковводоканал» (идентификационный код юридического лица 38165380) на основании распоряжения председателя облгосадминистрации от 28 мая 2012 № 157-р «О выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по централизованного водоснабжения и водоотведения», – говорится в документе, и отмечено, что об отмене лицензии просило само КП.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской облгосадминистрации Евгений Гладков в комментарии «Преступности.НЕТ» пояснил, что отмена лицензии касается старого коммунального предприятия, а сейчас в городе водоснабжением занимается другое коммунальное предприятие.

– Дело в том, что в Очакове создано новое предприятие, а это старое предприятие, которое подлежит ликвидации, но еще не ликвидировано. При этом оно не ведет хозяйственную деятельность. По закону о лицензировании хозяйственной деятельности в случае обращения заявителя об аннулировании лицензии, совершается такая процедура. Вот мы ее и совершили. Это абсолютно не нарушает режим предоставления услуги, потому что действует на рынке новый субъект хозяйствования, – сказал Евгений Гладков.

Также он отметил, что ликвидация старого водоснабжающего предприятия связана с его сложным финансовым положением.

– Пытались улучшить и оздоровить финансово-хозяйственную деятельность предприятия, потому что там была критическая ситуация по финансово-хозяйственной части. Это полномочия органа местного самоуправления, вот они и пошли таким путем, – отметил начальник управления ЖКХ Николаевской облгосадминистрации.

Согласно информации с Единого реестра юридических лиц, существует КП «Очаковводоканал», которое имеет много долгов, и созданное ему на смену еще 14 марта 2016 года ГКП «Очаковводоканал».

Напомним, как в 2015 году сотрудники Очаковской филии ПАО «Николаевоблэнерго» нагрянули на задолжавший КП «Очаковводоканал» и предприняли попытку отключить электричество по всем объектам предприятия, в результате чего город мог остаться без воды.