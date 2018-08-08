«Укрзалізниця» заплатит 740 тысяч гривен за продвижение страницы в Facebook

Филиал «Центра сервисного обеспечения» «Украинской железной дороги» заключила соглашение с ФОП Русанов Роман Николаевич об услугах в сфере глобальной социальной сети «Facebook» на 740 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «ProZorro», передает издание «Наши гроші».

Сроком до конца года заказали поддержку официальной страницы «Укрзалізниці» в соцсети Facebook за 653 тысяч гривен.

Еще 87 тысяч гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

В общем поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тысяч гривен в месяц.

Услуги будут предоставлять по адресу офиса «Укрзалізниці» в Киеве по ул. Тверская, 5.

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