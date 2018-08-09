С начала 2018 года николаевские аудиторы предупредили нарушений на ₴332 миллиона

За первое полугодие 2018 года николаевские аудиторы проанализировали 72 процедуры закупок на сумму более 618 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной аудиторская служба Николаевской области.

Специалисты Управления Южного офиса Госаудислужбы в период с января по июнь 2018 провели исследования 72 процедур закупок на общую сумму 618 миллионов 200 тысяч гривен.

По результатам анализа предупреждены нарушения законодательства в сфере закупок по 54 процедурам на общую сумму 332 миллиона 300 тысяч гривен. В частности, отменены торги по 49 процедурам на 224 миллионов 900 тысяч гривен и расторгнуты договора по пяти процедурам на сумму 107 миллионов 400 тысяч гривен.

Напомним, с начала 2018 года николаевские аудиторы выявили нарушений на ₴394 миллиона.