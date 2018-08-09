За семь месяцев на Николаевщине с неплательщиков алиментов взыскали более 65 миллионов гривен

На Николаевщине с начала 2018 года работники исполнительной службы области взыскали с неплательщиков алиментов более 65 миллионов гривен в пользу более 13 тысяч детей.

Об этом в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 августа, рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк.

При этом Возняк отметил, что за соответствующий период в 2017 году было выплачено почти в два раза меньше – около 39 миллионов гривен задолженности.

По его словам, по состоянию на 1 августа текущего года государственные исполнители вынесли в отношении 4 тысяч 377 должников 17 тысяч 335 процессуальных решений об установлении ограничений касательно права выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользования оружием, охоты.

Также начальник Николаевского территориального управления юстиции добавил, что наибольшие взыскания с одного должника по алиментам зафиксированы Березанским районным отделением ГИС, где госисполнитель взыскал в полном объеме 542 тысячу гривен. Также в рамках одного исполнительного производства замначальника Баштанского районного отдела ГИС взыскал 501 тысячу гривен с должника. Выплата денежных средств была спровоцирована тем, что должники могли получить запрет на выезд заграницу.

В свою очередь, заместитель начальника Государственной исполнительной службы в Николаевской области Алена Ткаченко рассказала, что государственные исполнители Ингульского районного отдела ГИС взыскали с неплательщиков алиментов в пользу детей больше 10 миллионов гривен с начала текущего года. При этом, работники Заводского отдела взыскали 8 миллионов гривен за тот же период, Корабельного – 5 миллионов 800 тысяч гривен, Первомайского – 5 миллионов 800 тысяч гривен, Очаковского – 4 миллиона 400 тысяч гривен Центрального – 4 миллиона 200 тысяч гривен, Баштанского – 3 миллиона 700 тысяч гривен, Южноукраинского – 2 миллиона 700 тысяч гривен, Витовского – 2 миллиона 200 тысяч гривен, Арбузинского – 1 миллиона 600 тысяч гривен.

Напомним, что с 6 февраля по 5 мая текущего года на территории Николаевской области взыскали более 30 миллионов гривен задолженности по алиментам.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

С 6 февраля начинали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.

Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко заявил, что неуплата алиментов будет основанием для недопуска на госслужбу.

Также стоит отметить, что в Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу.