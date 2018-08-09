К двум имеющимся: В Николаевском аэропорту объявили тендер на закупку еще одного пожарного автомобиля за ₴10 миллионов

КП «Николаевский международный аэропорт» объявил торги на сумму в 10 миллионов гривен на закупку аэродромного пожарного автомобиля.

Об этом свидетельствует информация в системе закупок «ProZorro».

Пожарный автомобиль обязательно должен быть новым и победитель торгов должен поставить его в аэропорт до 6 июня 2019 года. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 августа и на следующий день стартует начало аукциона.

В торгах могут участвовать как украинские компании, так и зарубежные фирмы-нерезиденты.

Спецавтомобиль должен вмещать водителя и четырех членов пожарного отряда, иметь 6 ведущих мостов, не превышать массу в 29 тонн, вмещать не менее 11 тысяч литров воды, 1320 литров пенообразователя и 80 килограмм углекислоты. Кроме того автомобиль должен быть укомплектован множеством инструментов и других функций, которые указаны в тендерных требованиях.

Редакция «Преступности.НЕТ» попыталась связаться с директором КП «НМА» Федором Барной, но тот сразу же сказал, что не может разговаривать по телефону и, что связаться с ним возможно будет только в понедельник.

Отметим, что в ноябре 2017 года в николаевском аэропорту отчитались о восстановлении двух аэродромных пожарных машин и закупке пожарного оборудования.

Напомним, что в николаевском аэропорту прошли пожарные учения.