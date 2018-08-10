«…и в продакшн»: кто получит за год 9,5 миллионов долларов с николаевцев ЖЭКи или управляющая компания? ЧАСТЬ 1

Еще три года назад Верховая Рада Украины приняла новый закон, основная суть которого заключается в следующем: управлять многоквартирным домом должны те, кто в нем живет. Управлять домом предлагается двумя способами – создавать объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или искать компанию, которая будет управлять домом, в котором находится ваша квартира. Пожалуй, буквально с момента вступления этого закона в силу, мэрия Николаева и стала готовиться к тому, что прогремело только месяц назад – к проведению конкурса по отбору управляющей компании.

Доказательством того, что мэрия Николаева планомерно готовила конкурс, является несколько фактов. В частности, начиная с 2016 года, на сессиях время от времени поднимался вопрос о внесении изменений в уставные документы жилищно-коммунальных предприятий (ЖКП) и жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов). Причем, почти все уставы дополнялись одним пунктом: «управление домом, сооружением, жилищным комплексом или комплексом домов и сооружений и другим имуществом». Иными словами, ЖЭКи становились управляющими компаниями. Стоит отметить, что не со всеми ЖЭКами вопрос решался быстро. К примеру, решение о том, что ДЭЗ «Пилот», «Океан», «Зоря», «Корабел» и СКП «Гуртожиток» могут быть управителями, было проголосовано только 20 июня этого года, то есть в тот момент, когда уже вовсю шел конкурс по отбору управляющей компании.

Положение дел, когда ЖЭКи в ворохе других решений сессии Николаевского городского совета незаметно для всех становились управляющими компаниями, видимо, устраивало всех. Ведь при таком подходе ничего глобально бы не изменилось. Прошел бы просто формальный конкурс для приведения жилищного фонда в законодательные нормы. Так и думали все депутаты Николаевского городского совета, так думали директора ЖЭКов, так думали и те немногие горожане, которые отслеживают работу местного самоуправления Николаева. То, как все ошиблись, открылось только на финальном заседании конкурсной комиссии по отбору управителей жилфонда, когда всех участников сняли с рассмотрения и оказалось, что победила единственная фирма, которая осталась – ООО «Місто для людей – Миколаїв». Вот тогда то и началась борьба за то, кто будет управлять частью жилфонда Николаева.

Цена вопроса

Чтобы разобраться, за что на самом деле идет борьба, нужно понимать, что в ситуации с тем, кто будет обслуживать жилфонд Николаева, есть два ключевых момента: политический и финансовый. И если с первым все практически понятно – бесплатные агитаторы на выборах (организаторы встреч во дворах, расклейка объявлений и т.п.), то для ответа на второй вопрос нужно сесть и посчитать.

В конкурсной документации по отбору управителя для домов Николаева, опубликованной на сайте Николаевского городского совета, указано, что в прошедшем конкурсе управителя искали для 1216 домов, общей квадратурой 3622744,83 кв.м.. При среднем тарифе в 6 гривен, который предложила фирма-победитель, получается, что месячный оборот фирмы составит 21 миллион 736 тысяч 469 гривен, годовой – 260 миллионов 837 тысяч 628 гривен (более 9,5 миллионов долларов США). Очевидно, есть за что сражаться. И все же, как так произошло, что компания, которая была создана за три недели до объявления конкурса, стала той, с которой департамент ЖКХ подписал договор?

Хронология событий

7 июня объявили о конкурсе, объявление публикуется на официальном сайте Николаевского городского совета под названием: «Увага!!! Оголошено конкурс».

10 июля проводится первый этап конкурсного отбора.

12 июля второй этап: зарегистрировали 7 конкурсантов, среди них ЖКП «Південь», ДЕЗ «Корабел», ДЕЗ «Океан», «Бриз» и ООО «Місто для людей – Миколаїв». Тогда, заместитель директора департамент ЖКХ Александр Репин, который возглавлял конкурсную комиссию, заявил, что последняя фирма, зарегистрирована в Николаеве, но имеет опыт работы в Кременчуге, Мариуполе и Запорожье.

«Я считаю, что это очень хороший синдром. Те, кто приходят со стороны должны показать мастер-класс нашим предприятиям, которые тоже считают себя управляющими компаниями. Это управляющая компания в полном смысле слова. Пусть они покажут, а горожане сравнят. Как должно быть и как у нас есть», - говорил он.

13 июля было сообщено, что победу в конкурсе одержала компания «Місто для людей – Миколаїв». При этом, после объяснения причин, по которым были отклонены другие конкурсанты, ряд участников отбора заявили, что будут оспаривать решение комиссии.

16 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook выступает с поддержкой результатов конкурса и заявляет, что фирма его устраивает и, возможно, она будет лучше, чем ЖЭКи.

17 июля Здание Николаевской мэрии пикетируют работники ЖЭКов. Нардеп Вадим Пидберезняк заявляет, что обратится в НАБУ и ГПУ по вопросу законности проведения конкурса. Депутаты Николаевского городского совета в ходе сессии поддерживают проекты решения по проведению проверки проведения конкурса и отстранению Репина от должности. Оказывается, что Репин по состоянию на 16 июля уже подписал 900 договоров с фирмой, признанной победителем.

19 июля Депутаты Николаевского городского совета решением сессии называют договора незаконными. Также создается контрольная депутатская комиссия для того, чтобы разобраться, были ли нарушения в ходе конкурса. Сенкевич подписывает проект решения о создании комиссии по проверке действий Репина и ДЖКХ. В ходе первоначальных разбирательств выяснятся, что это Виталий Кузнецов, который на тот момент находился в должности исполняющего обязанности директора департамента, уполномочивает Репина подписать договора с фирмой.

20 июля из ДЖКХ пропадает жесткий диск, на котором, по информации «Преступности.НЕТ» находилась переписка между одним из владельцев компании «Місто для людей» Русланом Кашпуренко, Александром Репиным и бывшим директором юрдепартамента Николаевского горсовета Андреем Волковым. .

26 июля замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин все еще не отстранен от занимаемой должности. Сенкевич решает обратиться в НАПК за разъяснениями его полномочий в этой ситуации.

27 июля Директор департамента ЖКХ Андрей Палько досрочно выходит из отпуска, чтобы разобраться с конкурсом. В одном из первых заявлений, Палько говорит, что решение незаконно, так как без утверждения исполкома никто не имел права подписывать договора.

30 июля Палько сообщает управляющей фирме «Місто для людей Миколаїв», что договора с ней недействительны: Сенкевич отстраняет его от должности.

Сопоставляя хронологию того, как «Місто для людей Миколаїв» стала победителем конкурса с кадровыми решениями Сенкевича. можно проследить некую взаимосвязь.

- Несмотря на то, что этот вопрос проговаривался на протяжении длительного времени и была масса поручений суда о необходимости приведения в соответствии с нормативной документацией в городе Николаеве в соответствии с законодательством на проведение соответствующего конкурса, при мне этот вопрос особо не реализовывался профильным заместителем Репиным, который был ответственным за такую работу. Но в период моего отсутствия все эти документы почему-то родились. И конкурс даже состоялся. То же самое возникает вопрос по поводу второго отстранения. Какая целесообразность меня сейчас второй раз отстранять, когда депутаты изъявили необходимость о моем возвращении с целью помочь разобраться в законности проведения этого конкурса, - считает дважды отстраненный от должности директор департамента ЖКХ Андрей Палько.

Закон и николаевская реальность

Как уже писалось выше, закон, на основании которого проводился конкурс, был принят в 2016 году. Тогда же Мирегионстрой утвердил порядок, по которому должен проводиться отбор управляющей компании для жилищного фонда городов. Полноценный анализ того, соответствует ли конкурсная документация, утвержденная 6 июня первым заместителем директора ДЖКХ Виталием Кузнецовым закону, должны сделать юристы. Мы же остановимся на нескольких основных, назовем это, странностях.

Например, в пункте 2, раздела 2 порядка говорит о том, что «в состав конкурсной комиссии не могут входить участники конкурса, представители участников конкурса, члены семьи и близкие лица участников конкурса, члены семьи и близкие лица должностных лиц и владельцев корпоративных прав участников - юридических лиц».

Берем список конкурсной комиссии и видим в ее членах Владимира Николайчука и Дарью Лазареву. Почему останавливаемся именно на этих двух людях? Все дело в том, что Владимир Николайчук является главой Ассоциации ОСМД города Николаева. Одним из учредителей этой общественной организации является депутат Николаевского городского совета от партии «Самопомощь» Александр Репин. Более того, Ассоциация ОСМД города Николаева зарегистрирована по адресу Николаев, улица Адмирала Макарова, 7. Именно по этому адресу расположен Департамент ЖКХ Николаевского городского совета. По этому же адресу зарегистрирована и общественная организация «Ресурсный центр поддержки ОСМД г. Николаева», которую возглавляет Дарья Лазарева.

Еще один нюанс, который стоит отметить, это то, кто имеет полномочия подписывать договор с фирмой-управителем. В порядке Минрегионстроя есть целый раздел, в котором расписано, кто имеет право подписать договор. В частности, там указано, что «подписанный протокол заседания конкурсной комиссии является основанием для принятия исполнительным органом местного совета в течение пяти календарных дней с момента его подписания решения о назначении управляющего». В конкурсной документации ДЖКХ Николаева такое уточнение отсутствует.

Также никто не видел финального протокола конкурсной комиссии. По крайней мере, так говорят представители ЖЭКов, которые писали запросы с просьбой предоставить протокол с обоснованием отклонения их заявки. Однако, возможно, наряду с требованиями протокола стоит затребовать и карточку с оценками единственной оставшейся по решению комиссии фирмы «Місто для людей Миколаїв».

Критерии оценки конкурсантов

В конкурсной документации ДЖКХ указаны критерии, по которым проводится оценка участников. При этом указывается, что минимальное количество баллов для участия в конкурсе – 70.

Даже если бегло пробежаться по критериям, станет понятно, что «Місто для людей Миколаїв» при рассмотрении их предложения, возможно, вообще не стала бы участником конкурса. К примеру, критерий «Цена», исходя из документации, дает максимальное количество баллов – 50. Но при этом «максимум» можно было получить при минимальном тарифе на обслуживание. Как заявляют другие участники, их цена была 4 гривны за квадратный метр. «Місто для людей Миколаїв» шло на конкурс с 6 гривнами за квадрат. Еще одним критерием является «наличие персонала». Этот пункт, в отношении ООО «Місто для людей Миколаїв» нуждается также в отдельном рассмотрении.

На контрольной депутатской комиссии, выяснилось, что официально на предприятии победителя конкурса трудоустроен только его директор Анатолий Биценко. При этом в документации, которую «Місто для людей Миколаїв» предоставила комиссии, было указано, что у фирмы есть в наличии договора субподряда с тремя предприятиями. Вот только все три предприятия оказались не николаевскими.

Возможно, именно потому, что у управляющей компании нет персонала в Николаеве, на сегодняшний день рядом с городскими ЖЭКами раздаются вот такие листовки:

По словам директоров ЖЭКов, с которыми удалось пообщаться, после того, как сессия назвала договора незаконными, на городских коммунальных предприятиях прекратились разговоры о ликвидации ЖЭКов. Вместе с тем, представитель ООО «Місто для людей Миколаїв» Нериус Шараускас в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что компания с 1 сентября по условиям договора приступает к работам, и если Николаевский горсовет обратится в суд для расторжения договоров, то его фирма готова судиться за право управлять жилфондом города.

- ООО «Місто для людей - Миколаїв», как дочернее предприятие мощной группы компаний «Місто для людей», безусловно уважает закон, соблюдает его и подчиняется решениям надлежащих уполномоченных органов. Данный конкурс был проведен в соответствии с законодательством Украины. Поэтому договоры о предоставлении услуг по управлению, заключенные по результатам этого конкурса, также являются законными и с 1 сентября 2018 мы начнем выполнять взятые на себя обязательства и предоставлять услуги жителям города. Депутаты Николаевского городского совета изъявили желание обжаловать договоры в суде, и никто не может запретить им это делать. К сожалению, это повлечет за собой дополнительные расходы городского бюджета на уплату судебного сбора. С другой стороны, мы будем рады, если законность заключенных с нашей компанией договоров будет подтверждена судебными решениями, поэтому, конечно, готовы доказывать это в суде, - заявил Шараускас.

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Из-за большого массива информации было принято решение разбить материал на несколько частей. Во второй части пойдет речь о том, как так получилось, что николаевцы будут платить за квартплату больше, но получать за эти деньги меньше услуг, кто стоит за ООО «Місто для людей Миколаїв», кто предложил городскому голове Николаева Александру Сенкевичу эту фирму и почему нежилые помещения домов, которые перешли в обслуживание управляющей фирмы, могут оказаться под угрозой приватизации.

Над материалом работали Юлия Давиденко, Юлия Акимова и Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»