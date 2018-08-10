«С конкурсной комиссией велась переписка из вне»: Презентована промежуточная проверка возможных нарушений при отборе управляющего для жилфонда Николаева

На жестком диске, который исчез из департамента ЖКХ Николаевского горсовета, находилась переписка не работающих в структурном подразделении людей и секретаря конкурсной комиссии, в которой были рекомендации, как проводить отбор управляющей компании.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили члены контрольной депутатской комиссии по проверке возможных фактов нарушений в ходе отбора управляющей компании.

- Жесткий диск, который исчез из департамента, был в компьютере секретаря комиссии. С ней велась переписка из вне теми, кто не работает в департаменте ЖКХ, с рекомендациями о проведении конкурса, - заявил Дятлов.

По его словам, по завершению работы комиссии, будут названы фамилии людей, которые были причастны к проведению конкурса, не имея отношения к департаменту ЖКХ. При этом, по словам депутата, из членов конкурсной комиссии не видел документов фирмы, признанной победителем.

В свою очередь депутат от Нашего края Вячеслав Карцев рассказал о том, что к нему поступали звонки от депутатского корпуса с просьбой пересмотреть свое отношение к фирме, признанной победителем в конкурсе.

Депутат Елена Киселева добавила, что по мнению большинства членов комиссии конкурс был формальностью. И даже конкурсная документация была прописана под определенную компанию.