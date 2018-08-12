Николаевская таможня с начала года перечислила в Госбюджет ₴1,88 миллиарда

Фото: иллюстрация из интернета Николаевская таможня ГФС за 7 месяцев 2018 года перечислила в Государственный бюджет 1,88 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в Николаевской таможне Государственной фискальной службы.

Так, в июле 2018 года таможня перечислила в государственный бюджет 323,5 миллионов гривен, а среднедневные поступления составляли 14,7 миллионов гривен.

Отмечается, что обеспечение выполнения поступлений в бюджет состоялось, в том числе, за счет увеличения объемов ввоза товаров облагаемому налогом импорта соков, чипсов, составных концентратов, пива, судовых двигателей, другого оборудования.

Ранее сообщалось, что в Госаудитслужбе Николаевской области отчитались о возмещении почти ₴48 миллионов потерь государственных и коммунальных ресурсов.