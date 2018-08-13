Американец отсудил у производителя удобрений $289 миллионов – присяжные признали, что пестицид стал причиной рака

В Калифорнии суд присяжных обязал производителя удобрений Monsanto выплатить 289 миллионов долларов американцу Дуэйну Джонсону, утверждающему, что содержащий глифосат пестицид Roundup стал причиной его онкологического заболевания.

Об этом сообщает «Медуза».

Это первое судебное решение по подобному иску к Monsanto. В США к компании поданы более пяти тысяч аналогичных исков. Представители Monsanto заявили, что решение присяжных «не меняет того, что более 800 научных исследований подтверждают: глифосат не вызывает онкологических заболеваний и не вызывал их у мистера Джонсона».

У производителя семян и удобрений Monsanto репутация одной из самых ненавидимых компаний в мире – в частности, из-за производства агента «Оранж», который после использования американцами для уничтожения леса во Вьетнаме стал причиной заболеваний и мутаций у миллионов людей, а также из-за производства генномодифицированных семян. Недавно немецкая Bayer AG купила Monsanto за 66 миллиардов долларов.

Распространено мнение, что пестициды с глифосатом, самым популярным средством борьбы с сорняками, вызывают онкологическое заболевание – неходжкинскую лимфому. В 2015 году Международное агентство по изучению рака признало глифосат «вероятно канцерогенным для человека», однако многие раскритиковали это решение; другие специализированные учреждения считают глифосат безопасным для людей.

Напомним, что олимпийская чемпионка Оксана Баюл пыталась отсудить у Украины $50 миллионов.