Акционеры Tesla обвинили Маска в предоставлении ложной информации и подают на него в суд

Держатели акций Tesla понесли потери после заявления ее основателя о возможном выводе компании с биржи и решили подать на него в суд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Акционеры считают, что Маск предоставил рынку ложную информацию, спровоцировав скачки цены. Суд в Сан-Франциско в пятницу, 10 августа, принял коллективный иск к рассмотрению.

Сообщается, что 7 августа основатель Tesla опубликовал несколько сообщений о возможном выводе компании с биржи в своем микроблоге в Twitter.

— Заявления Маска об обеспечении финансирования имели большое значение и вызвали существенное движение на рынке, - сообщил Bloomberg один из акционеров компании.

По его словам, основатель Tesla предоставил рынку «ложную и вводящую в заблуждение» информацию, из-за чего «играющие на понижение продавцы были вынуждены покрыть свои позиции, купив акции по искусственно завышенным ценам».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США проверяет сообщение Маска о возможном выводе компании с биржи при цене в 420 долларов за акцию. В день публикации максимальная цена одной акции Tesla на фондовой бирже Нью-Йорка составляла 387 долларов 46 центов. К пятничному закрытию стоимость одной акции упала до 355 долларов 49 центов.

Напомним, в сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от якобы компании Илона Маска Tesla.