На Николаевщине с начала 2018 года в местные бюджеты обеспечили почти 53 миллиона налога на недвижимость

За 7 месяцев 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области в местные бюджеты обеспечено почти 53 миллиона гривен налога на недвижимое имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управление Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа 20018 года обеспечено налога на недвижимость на 16 миллионов 300 тысяч гривен больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Владельцы недвижимого имущества - юридические лица перечислили в местные бюджеты Николаевщины 46 миллионов 100 тысяч гривен налога на недвижимость. Взнос физических лиц в местные бюджеты области составляет 6 миллионов 800 тысяч гривен.

Напомним, что в январе-июле 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области обеспеченно в бюджет 434 миллионов гривен налога на прибыль.