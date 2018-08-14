Есть ли жизнь после ЖЭКа?

Вопрос реформы сферы ЖКХ и обслуживания домов в Украине – это pain point для всех и каждого. Во времена Советского Союза все было общее, бесплатное и поэтому совершенно не ценилось. Именно поэтому сейчас люди с такой болью воспринимают повышение тарифов, развал ЖЭКов и ситуацию, сложившуюся с проведением конкурсов по выбору управителей в городах.

И тут есть очень интересные нюансы: приватизированные в 90-х квартиры стали частной собственностью вместе с помещениями общего пользования, несущими стенами, оградительными конструкциями дома, всем оборудованием внутри или за пределами дома, а также придомовой территорией. То есть за техническое состояние дома и его внутренних коммуникаций ответственны сами жильцы.

Поскольку ЖЭКи, как таковые, закон "О жилищно-коммунальных услугах" успешно ликвидировал, то теперь у людей появился вопрос, а как, собственно, быть? И тут у нас есть несколько вариантов развития событий: государственные управляющие компании, ОСМД, и частные управители.

Рассмотрим детальнее плюсы и минусы каждой из этих форм организации домоуправлением.

Новые старые ЖЭКи

Теперь они называются государственные управляющие компании, но в работе, как вы понимаете, ничего не изменилось, разве что тариф. Он вырос в 2-3 раза, а вот качество услуг лучше не стало… Тут все понятно и обсуждать особо нечего.

Идем дальше:

ОСМД

Данная аббревиатура расшифровывается как объединение совладельцев многоквартирных домов. На практике это означает, что жильцы дома объединяются и сами выбирают управляющего председателя, который будет заниматься решением всех вопросов. По сути, они выбирают самого активного, который будет «менеджером», решающим все вопросы, начиная от замены лампочек, заканчивая бюджетами на ремонты. Если повезет, то управляющий может в буквальном смысле взять все заботы жильцов на себя и наладить обслуживание в доме до мелочей. И все бы ничего, но, если менеджер будет недобросовестным, то тогда тот же ЖЭК, только с другим именем, которому еще и придется платить зарплату.

Кроме того, управитель должен быть немного психологом, ведь нужно работать с людьми, которые приходят к управителю не чаю попить, а с конкретными проблемами и вопросами. Также нужно иметь налаженные контакты в сфере управления, знать инженерные системы дома и уметь работать с подрядчиками. В общем, это должен быть человек, о котором говорят «і жнець, і швець».

Из других, на первый взгляд неведомых нюансов, при детальном рассмотрении всплывают отсутствие диспетчерской, в которую можно позвонить и решить свой вопрос и штата специалистов.

ОСМД – отличный вариант для новостроек, коммуникационные системы которых пока что не успели износится. А, если у вас в доме еще есть нежилые помещения, которые можно сдавать в аренду – вы вообще в выигрыше – квартплата будет меньше, а денег на благоустройство дома - больше. Но ОСМД точно не вариант для убитой «хрущевки», в которой живут пенсионеры и льготники.

Из других плюсов – вы не платите НДС, поскольку ОСМД – неприбыльная организация, и можете определять, какие услуги дому нужны, а какие - нет. Еще одним преимуществом ОСМД является прозрачность его финансовой деятельности: вы всегда в курсе, на что потрачены деньги.

Подытоживая, такой вариант управления подходит, если у вас в доме есть по-настоящему ответственный человек, готовый взять на себя заботы о благоустройстве жилья; если все жильцы дома готовы тратить время на решение бытовых вопросов и контроля работ, и, если вы уверены в своих соседях.

Управляющие компании

Это новый рынок услуг, который сейчас активно развивается. Конечно, нанять компанию очень удобно: вам не нужно беспокоиться и тратить время на решение коммунальных вопросов, а также вести долгие переговоры с соседями. Такие компании – выгодный клиент для подрядчиков, что позволяет им получать низкие тарифы на услуги. Кроме того, неплательщиками коммунальных услуг также будет заниматься управляющая компания. Если качество услуг не будет соответствовать ожиданиям – договор с УК можно разорвать.

Чаще всего в штате такой компании работают хорошие специалисты, которые приезжают на вызов в любое время суток без перегара и использования ненормативной лексики, что также немаловажно, ведь из-за горе-работников ЖЭКов часто страдало имущество граждан. А еще в активе такой компании собственное качественное оборудование: снегоуборочные машины и другой инвентарь.

И самое главное – есть офис и колл-центр, в который всегда можно обратиться за помощью. Помимо этого, ОСМД может заключить договор с управляющей компанией и просто контролировать качество предоставляемых услуг.

Что же делать?

Что выбрать, решать вам и уже сейчас. Качество работы ОСМД будет зависеть от его руководителя напрямую, а также от активности и инициативности жителей всего дома. Если чувствуете в себе силы, пробуйте, если же нет – управляющая компания ваш вариант. Здесь важно внимательно изучить договор, саму компанию - поинтересоваться опытом работы и отзывами жильцов.

Наиболее сложный выбор предстоит владельцам квартир в старых домах, которые давно требуют капитального ремонта. Очень важно тщательно взвесить все «за» и «против», прежде чем принять какое-либо решение.

Андрей Прокопенко, СВІДОК.info