«Николаевоблтеплоэнерго» через суд взыскало с должников ₴13 миллионов – горожан просят не тянуть до ареста и продажи имущества

ОКП «Николаевоблтеплонерго» через суд уже взыскало с николаевцев около 13 миллионов гривен долга, а оставшихся должников просят не медлить и не доводить ситуацию до принудительного взыскания долгов. Также предприятие предлагает задолжавшим абонентам заключить договор о реструктуризации оплаты.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

С начала года облтеплоэнерго всего в Николаеве и области к физическим лицам подало 1966 исков на сумму свыше 25 миллионов гривен. Уже предприятие выиграло 1036 судебных заседаний относительно долгов на более 13 миллионов.

«После вынесения судом решения о взыскании задолженности за потребленные услуги теплоснабжения, должник обязан исполнить его в полном объеме. Законодательством Украины предусмотрено, что судебное решение обязательно для исполнения на всей территории Украины. В случае его не выполнения, предприятие обращается для принудительного взыскания долга в Государственную исполнительную службу. У государственного исполнителя, который проводит исполнительные действия в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», есть много мер по взысканию долгов в принудительном порядке. Это арест движимого и недвижимого имущества с последующим его изъятием и продажей с целью погашения задолженности, взыскание долга по заработной плате, пенсии и тому подобное. Также, судом может быть ограничено право выезда должника за границу», – предупредили на ОКП.

Отмечается, что работники «Николаевоблтеплоэнерго» совместно с представителями Госисполнительной службы регулярно осуществляют выходы по квартирам должников.

С целью сохранения средств и недопущения случаев, по которым должник остается без имущества, которое ему нужно для полноценной жизни, в «Николаеоблтеплоэнерго» просят горожан заблаговременно решать вопросы погашения задолженности за услуги теплоснабжения, а при наличии исполнительного производства появляться в отдел государственной исполнительной службы, уточнять размер задолженности по исполнительному документу и платить ее.

«Если абоненты не имеют возможности своевременно оплачивать услуги теплоснабжения наше предприятие предлагает заключить договор реструктуризации. Договор реструктуризации - это фактически изменение условий расчетов за услуги теплоснабжения, когда для должника предлагается удобная рассрочка выплат долга. Для заключения договора реструктуризации необходимо иметь при себе: паспорт, идентификационный код, оплатить 30% от суммы долга и судебные издержки. Советуем должникам осознавать и понимать, что в правовом государстве исполнения решения суда является обязательным для каждого гражданина Украины», – подчеркнули на предприятии.

Для заключения договора реструктуризации перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» можно обращаться по адресу:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов: проспект Центральный, 141-Б, каб. № 11; улица Генерала Свиридова 40/1, 4-й этаж

- для абонентов Корабельного района: в помещении ЖЭКа №20, улица Рыбная, 1-б, каб.№8

Телефоны для справок: 46-51-30, 72-15-46