Владелец АТБ покупает у беглого украинского олигарха одну из самых дорогих вилл в Германии, - СМИ

Один из совладельцев торговой сети АТБ Виктор Карачун покупает немецкую виллу Villa Glory в Гармиш-Партенкирхене, принадлежащую беглому украинскому бизнесмену Николаю Гуте, который раньше управлял агрохолдингом «Мрия».

Об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

Гута продавал виллу за 13 млн евро, но Карачуну удалось сторговаться за 8,6 млн евро.

Формальным продавцом роскошного особнякам выступила жена Гуты Виктория от имени кипрской компании Zapatoustra Holdings Limited, в собственности которой числится объект в Гармише.

Договор купли-продажи недвижимости уже подписан, но сделка пока что заблокирована Окружным судом Никосии по иску кредиторов «Мрии». Местный суд в Гармиш-Партенкирхене признал ордер кипрского суда, поэтому Гута не сможет продать виллу, пока в Никосии окончательное не решат судьбу его активов.

Карачун заявил, что готов ждать с покупкой столько, сколько нужно будет.

- Пока что я взял виллу в аренду, - сообщил он.

Отметим, в 2010 году Гута приобрел земельный участок в Гармиш-Партенкирхене площадью в 3,7 тысяч квадратных метров за 3,3 млн евро и построил на нем роскошный особняк. В то время агрохолдинг «Мрия», которым управлял Гута, активно развивался. Но в 2014 году после смены власти в Украине компания объявила дефолт, не сумев обслужить долг в 1,3 миллиарда долларов.

Николай Гута вместе с семьей, как удалось выяснить изданию, вскоре после объявления дефолта выехал в Швейцарию и с тех пор проживает в кантоне Обвальден. В Украине в отношении него открыто уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, Гуте грозит длительное тюремное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что беглый олигарх Курченко живет в Москве в шикарном особнякеи дружит с ФСБ.