В «Энергоатоме» представители российской компании за 200 миллионов установят оборудование

фото с "Бизнес Цензор" Государственное предприятие «НАЭК« Энергоатом» 9 октября по результатам тендера заказало немецкой компании «WK Energo GmbH» оборудования на 5,34 миллиона евро, или 204 миллиона 560 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

К июню 2019 для Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС поставят 32 высоковольтные вводы, производителями которых в договоре указаны ООО «Масса» ООО «Изолятор» (Россия) и компания «HSP Hochspannungsgeräte GmbH» (Германия).

Самыми дорогими являются немецкие вводы SETFt 2100-800-1250 D E11 по 301 тысяче евро.

В апреле 2017 «Энергоатом» заказывал у этой самой фирмы подобные вводы SETFt 2100-800 D E11 от того же производителя на 18% дороже - по 355 тысяч евро.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 215 миллионов 460 тысяч гривен.

Сообщается, что немецкая фирма «WK Energo GmbH», которая в Украине выигрывает тендеры только в системе «Энергоатома», была известна как представитель «Росатома». Она указала в «Проззоро» номер телефона +380444944500, который также использует киевское ООО «Энергопром-Сервис» Александра Цилицинского и Романа Ткачука с уставным капиталом 1 тысяча гривен. На этих двух зарегистрирован целый ряд предприятий.

Единственным допущенным конкурентом с продукцией тех же производителей была компания «Magister Llc» (США) во главе с Александром Конотоповым, которая продает на своем сайте гидравлические цилиндры украинского производства.

Зато две другие фирмы не допустили к торгам «Gazsintez Llc» (Эстония) - за недостачу справки об аналогичним договоре, а ООО «Состояние Комплект» - за несоответствие техническим требованиям предложенных им вводов производства российской компании «Масса».

Напомним, ГП «НАЭК «Энергоатом» 27 июня по результатам тендера заказало у ООО «Высоковольтная компания» электродвигателей на 10,98 миллиона гривен.