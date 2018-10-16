В Монако на аукционе античный папирус продали за 1,35 миллиона евро

Фото - иллюстрация На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус длиной 17 метров за 1,35 млн евро.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что свиток папируса содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых». Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также рисунки в черно-красных тонах.

По словам представителей аукциона, копия «Книги мертвых» датируется 595-589 годами до нашей эры, когда в Древнем Египте правил фараон Псамметих II. Кроме того, в рамках аукциона, посвященного древнеегипетской культуре, было предложено еще две сотни лотов общей стоимостью 1,6 млн евро.

Напомним, что ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за миллион фунтов.