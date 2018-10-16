В Монако на аукционе античный папирус продали за 1,35 миллиона евро

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Фото - иллюстрация
На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус длиной 17 метров за 1,35 млн евро.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что свиток папируса содержит вариант текста древнеегипетской «Книги мертвых». Он состоит из 192 глав и включает в себя гимны, религиозные тексты, а также рисунки в черно-красных тонах.

По словам представителей аукциона, копия «Книги мертвых» датируется 595-589 годами до нашей эры, когда в Древнем Египте правил фараон Псамметих II. Кроме того, в рамках аукциона, посвященного древнеегипетской культуре, было предложено еще две сотни лотов общей стоимостью 1,6 млн евро.

Напомним, что ранее картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за миллион фунтов.

Вадим Богданов

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