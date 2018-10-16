Савченко уверен, что приватизировать «Николаевскую ТЭЦ» невозможно: «Мы не найдем такого дурака»

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко (справа) Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко уверен, что никто не купит и не захочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ», так как ее сети находятся в плохом состоянии.

Об этом он сообщил в пятницу, 12 октября в ходе совещания в Николаевской ОГА касательно подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года.

— Два года я рассказываю об альтернативных видах отопления. Два года вы подрываете асфальт. Департамент (энергоэффективности, - ПН) создан. В чем проблема с садами, школами, больницами? Альтернативное отопление, пожалуйста. Николаевские предприниматели готовы бесплатно поставить котлы, потому что, подписав с вами соглашение, они автоматически получают поставщика своей услуги. Они все готовы на себя взять. Мы не один раз, собираясь здесь, об этом общались... ТЭЦ что не будет иметь проблем по дорогам? Каждый год, сколько миллионов гривен вы закатываете в эти дороги, по ним проехать невозможно, по городу Николаеву проехать невозможно. Почему так получается? Там где идет магистраль – там проблемы. И вы это прекрасно знаете. Как раньше строили – все магистрали строили на дороге, - сообщил Савченко.

Также он добавил, что все зависят от ТЭЦ, однако вряд ли кто-то ее приватизирует.

— Вы что думаете, что ее кто-то будет покупать? Если бы ее возможно было купить, и были бы там котлы нормальные, но сети… мы не найдем такого дурака, который купит это предприятие. И вы это прекрасно знаете. И поэтому она не может быть приватизирована уже много-много лет. Дурить людей, зарабатывать, ну так давайте выходите и говорите людям, что вы зарабатываете на порывах, на проектах, зарабатываем потом на строительстве дороги. Но вы же не зарабатываете на этом, у вас другая позиция и вы должны нести за это ответственность, - отметил глава Николаевской ОГА.

Напомним, что по причине того, что никто не хочет приватизировать публичное акционерное общество «Николаевская ТЭЦ» центр города могут «разрывать по 10 раз на протяжении года».

Ранее сообщалось, что сделать какой-либо ремонт по улице Московской в городе Николаеве невозможно из-за аварийных теплосетей «Николаевской ТЭЦ», которые постоянно прорывают.

В частности, из-за того, что у публичного акционерного общества «Николаевская ТЭЦ» нет проектно-исполнительной документации на сети по улице Московская, Чигрина и 3-я Слободская, в связи с этим КП «Николаевоблтеплоэнерго» не может принять их себе на баланс и отремонтировать.

Также мэр Александр Сенкевич ранее попросил департамент ЖКХ направить обращение на руководство ТЭЦ от его имени, чтобы те предоставили техническую документацию, чтобы город смог сам реконструировать сети и брать с ТЭЦ деньги за обеспечением теплом.

Также неоднократно сообщалось о том, что аварии на теплотрассе и других коммуникациях на Московской случаются ежегодно, из-за чего коммунальщики их постоянно ликвидируют, но аварии повторяются вновь и вновь.

Кроме того, в феврале 2016 года главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик опубликовала письмо трудового коллектива «Николаевской ТЭЦ», в котором шла речь об исполняющем на тот момент обязанности председателя правления ПАО «Николаевская ТЭЦ» Александр Матвиюк менее чем за год своей работы вывел из предприятия около 30 миллионов гривен.

По словам работников, финансами предприятия занимался не Матвиюк, а киевская фирма «Енергомережа».

«Руководителя компании «Енергомережа» Дмитрия Крючкова называют представителем братьев Григория и Игоря Суркисов. Их главным лоббистом – небезызвестного уже Игоря Кононенко. Сам он, конечно, отрицает какую-либо связь. Дмитрий Крючков, ранее уже имевший проблемы с украинской Фемидой, как утверждают участники рынка, в этой истории не более чем очередной «золотой мальчик», вроде Сергея Курченко – исполнитель, которому включен зеленый свет в отношениях с госорганами. О таких говорят «работает за процент», - писала тогда Мусаева-Боровик.

После этого прокуратура открыла дело на руководство ОАО «Николаевская ТЭЦ».