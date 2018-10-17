Налогов жителей Николаевщины за 2018 году хватило бы для годового обеспечения Нацполиции Украины, – глава ЦПК

В среду, 17 октября, в Николаеве прошла пресс-конференция ГО «Центр противодействия коррупции» и Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» в ходе которого организаторы рассказали, сколько денег получает государство от среднестатистического николаевца с учетом всех налогов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проведенному экспертному исследованию на территории Николаевской области, среднестатистический работающий местный житель получает среднюю «чистую» зарплату в размере около 6 тысяч 620 гривен за месяц, что равняется 79 тысячам 400 гривнам год. При этом перед этим он платит налог единый социальный взнос, налог на доходы физлиц и военный сбор. Помимо этого, в стоимость товара и услуг из «чистой» зарплаты человек платит НДС, ввозную пошлину и акцизы. Из этого получается, что среднестатистический житель Николаевщины за 2018 год платит 60 тысяч 300 гривен налогов и получает почти столько же «чистого» дохода – 60 тысяч 100 гривен.

Виталий Шабунин и Николай Малуха Как отметили организаторы, деньги из бюджета платятся за услуги, которые должно предоставлять государство. Основной статьей является содержание пенсионеров. Житель Николаевщины в среднем за 2018 год платит на нее 26 тысяч 200 гривен.

«Бесплатное» образование обойдется в 6 тысяч 400 гривен в год, а «бесплатная» медицина в среднем обойдется николаевцу в 3 тысячи 500 гривен в год», – добавили организации.

Также глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин и эксперт Центра социально-экономических исследований Николай Малуха акцентировали внимание на том, что люди зачастую не знают, какую сумму денег ежегодно в виде налогов они платят государству.

Помимо этого, они добавили, что социологическое исследованию показало, что, по мнению людей, государство им предоставляет определенные услуги бесплатно.

– Кроме того, что граждане должны осознать отсутствие бесплатных государственных услуг, они должны понять, что коррупционеры, которые крадут деньги из бюджета, лезут в собственные кошельки украинцев. Нет какой-то кучи денег, которая называется бюджетом, есть деньги граждан, которые они платят через налоги, – сказал Шабунин.

Шабунин также привел примеры уголовных производств по факту хищения бюджетных средств, которые расследует НАБУ и сравнил с налогами николаевцев за конкретный период. В частности, он отметил, что дело о поставке зерна по коррупционной схеме нанесло убытки государству на сумму 1 миллиард 514 миллионов гривен, что сравнимо с 9-ю месячными бюджетами Николаевской области на медицину или же налоги 25 тысяч 120 николаевцев за целый год.

Помимо этого, как рассказал глава Центра противодействия коррупции, большинство налогов жителей Николаевщины направляется в госбюджет и за 2018 год составляет 26 миллиардов 100 миллионов гривен. Этой суммы, по его словам, почти бы хватило на финансирование программы содержания Нацполиции во всех областях Украины.

После этого на улице Соборной прошла выставка, во время которой горожанам рассказывали, сколько конкретно из их заработной платы идет в бюджет страны и города. Также были расставлены два куба с инфографикой, на которой рассказывается, как наполняется госбюджет и распределяются налоги николаевцев.