«Николаевводоканалу» на завершение ремонта коллекторов по Богородичной и Кузнецкой нужно более ₴17 миллионов

В Николаеве на замену самотечного канализационного коллектора по улице Богородичной и на реконструкцию коллектора по улице Кузнецкой нужно 17,4 миллионов гривен.

Об этом стало известно в среду, 17 октября во время проверки хода работ по замене коллекторов, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Так, руководитель подрядной организации ООО «Нимфан», которая осуществляет реконструкцию коллектора по улице Богородичной Игорь Мельничук отметил, что специалисты приступили к подготовительным работам еще три недели назад: вырыли котлованы, открыли камеры и завершили трудоемкий процесс устройства временной схемы перенаправления стоков.

По словам генерального директора ГКП «Николаевводоканал» Бориса Дуденко, здесь проложат новые стеклопластиковые трубы (GRP), что обеспечит надежный долгосрочный результат.

«Здесь расположена главная насосная станция, которая принимает стоки почти из полгорода (Центральный район, Намыв, Лески), поэтому все конструкции должны быть надежными. Согласно графику завершить работы должны до 25 декабря. Особых препятствий во время реконструкции не возникает. Текущие моменты, связанные со строительством, решаем в рабочем порядке», - заверил руководитель ГКП «Николаевводоканал».

В частности, в обновлении нуждается участок длиной 180 метров, также в рамках проекта построят пять канализационных камер и подключат абонентов.

Также в ходе выездного совещания его участники осмотрели и участок коллектора по улице Кузнецкой. По словам технического директора «Николаевводоканала»

«Две насосные станции напорными водоводами собирают сточные воды микрорайона Намыв и перекачивают до улицы Кузнецкой. Оттуда стоки по самотечному коллектору идут по улице Сидорчука, улице Лесковой до улицы Богородичной. Именно этот самотечный коллектор и необходимо полностью реконструировать. В настоящее время проложено почти 100 метров новой сети, что составляет половину от необходимой длины ветви. Осложнение ситуации и незначительное смещение графиков выполнения работ произошло из-за аварийного состояния двух коллекторов по переулку Судостроителей, конструкции которых полностью пришли в негодность. Продолжить ремонтные работы специалисты смогут после завершения санации этих напорных линий», - объяснил техдиректор водоканала Василий Тельпис.

Параллельно проводятся работы по прочистке 120 метров коллектора по улице Сидорчука. По словам специалистов, засоренность трубы достигает 95%, поэтому работа продвигается не так быстро, как хотелось бы. Необходимо еще 10-12 дней, чтобы выполнить полный объем запланированного.

«Для полного завершения работ на улице Богородичной из городского бюджета необходимо выделить 6,2 миллиона гривен. Кроме того, для погашения НДС со стороны города Николаева в кредитном проекте Европейского инвестиционного банка, за счет которого проводится реконструкция сети по улице Кузнецкой и улице Адмирала Макарова, из городского бюджета нужно финансирование в размере еще 11,2 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что при ближайшем перераспределении бюджетных средств данный вопрос будет оперативно рассмотрен.

Ранее сообщалось, что 30 апреля в Николаеве из-за аварии канализационной системы жители домов по улице Лесковая окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен. Работы по укладке нового коллектора начались 6 июня. В частности 4 сентября, были завершены работы по капитальному ремонту коллектора по улице Лесковой от улицы Сидорчука к улице Богородничной.

Во вторник, 17 июля ГКП «Николаевводоканал» заключил договор на выполнение работ по капитальному ремонту коллектора по улице Богородичной с ООО «Нимфан».

Позже директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко просил ₴3,1 миллиона на начало ремонта коллектора по Богородичной, иначе 250 тысяч николаевцев останутся без воды. Так, как работы не начались из-за отсутствия денег, 23 августа, к мэру Николаева Александру Сенкевичу пришли обеспокоенные жители улиц Лесковая и Богородичная, которые просили ускорить процесс с ремонтом канализационного коллектора.

Приступить к работам по улице Богородичной должны были 17 сентября, реконструкцию согласно тендеру проводил ООО «Нимфан». В частности, это же предприятие выиграло в Николаеве еще два тендера на строительство системы канализации в частном секторе Заводского района.