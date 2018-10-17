САД Николаевщины из-за постановления Кабмина отменила тендеры на 800 миллионов ремонт трассы «Николаев-Днепр»

Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила шесть тендеров на ремонт трассы Н-11 «Николаев-Днепр» общей суммой 800 миллионов гривен.

Отмененные торги опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Все шесть тендеров были отменены по одной причине, указанной в причинах отмены – «отсутствие дальнейшей потребности в закупке товаров, работ и услуг». Торги были отменены во вторник, 16 октября. Исходя из информации на сайте, предусматривался текущий, средний ремонт отдельных участков дороги Николаев-Баштанка, а также участок трассы от Казанки до границы Днепропетровской области.

В комментарии «Преступности.НЕТ» исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко отметил, что принял решение об отмене тендеров из-за постановления Кабинета Министров Украины, где были прописаны четкие пикетажи на трассе, хотя изначально САД просил Кабмин не ставить пикетажи.

— Когда не было постановления Кабмина по распределению денег, мы обращались с письмами с просьбой поспособствовать, чтобы не было четких пикетажей на Н-11, если будет перекидка денег. Что бы нам это дало – мы бы смогли оперативно реагировать по работам, то есть, у нас договоров больше, чем финансирования, то есть, кто работает, тот получает деньги, кто не работает, тот не получает. Плюс ко всему, я бы имел право из этих денег определенную часть, даже по 100 тысяч, кинуть договора по новым тендерам, которые я бы провел, на 1,7 миллиарда на 9 участков. У меня договора заключаются на 2 года, то есть в этом году я заключаю, даю финансирование на 100 тысяч, надеюсь на следующий год на финансирование, но это мне позволяет уже весной, когда ко мне придут деньги, выходить на работу. Но, в связи с тем, что вышло постановление Кабмина, где есть четкие пикетажи закрепленные, уважаемый премьер-министр подписал это постановление, я, к сожалению, сейчас не имею права заключать договоры. У меня нет финансирования даже по 100 тысяч, на будущие тендеры, - рассказал Максименко.

Андрей Максименко добавил, что не имея пикетажей мог «перекидывать» средства с одного участка на другой.

— Я обращал внимание на то, что это даст возможность оперативнее работать и улучшить показатели по освоению денег. Когда у тебя несколько договоров, которые не полностью финансируются, какой-то подрядчик работает быстрее, какой-то медленнее. Я могу тогда оттуда снимать, деньги перекидывать на другие участки. Но, имея четкие пикетажи, я должен двигаться в рамках этих участков. Если бы мне просто постановлением Кабмина прописали 200 миллионов на Н-11 и все, то я бы мог по 100 тысяч на эти 9 договоров, которые я планировал провести, пройти тендерные процедуры и заключить договора уже с подрядчиками, - сказал Максименко.

Теперь, по словам Максименко, САД будет ждать финансирование на Н-11 по закрепленным Кабмином участкам и проводить тендеры.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.