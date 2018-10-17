Николаевское гороно объявило торги на организацию питания детей в садах и школах на 85 миллионов гривен в 2019 году

Управление образования городского совета Николаева объявило торги на организацию питания в учебных заведениях города на 2019 год.

Об этом свидетельствуют открытые торги на сайте «Держзакупівлі.Онлайн».

Сума торгов за «услуги столовых», которую гороно готово заплатить составляет 85 миллионов 94 тысячи 432 гривны, 13 копеек без НДС. При этом, размер минимального шага уменьшения сумму составил - 85 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации организовать питание нужно в 125 учебных заведениях Николаева, это и детские сады и школы. Также предприятия должны предоставить полную калькуляцию с учетом всех расходов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 ноября 2018 года, а сам аукцион должен пройти после 21 декабря, однако дата аукциона может измениться.

Как известно, тендер на питание николаевских детей на 2018 год выиграла одесская фирма «Олимпия Сервис», которая предложила услугу за 59 миллионов 990 тысяч 999 гривен. После этого и.о. мэра Николаева Татьяна Казакова заявила, что не хочет терять КОП и надеется оставить за ним обслуживание буфетов в школах. Отреагировал на ситуацию и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, который попросил городскую власть Николаева принять взвешенное и законное решение и заявил, что «питанием в николаевских школах должна заниматься власть, а не предприятия».

После этого мэрия Николаева попросила полицию и прокуратуру проверить законность проведения тендера на питание детей. А выигравшая тендер на питание детей фирма «Олимпия Сервис» заявила, что ей препятствуют власти Николаева.

9 февраля тендерный комитет отдал победу киевско-литовской фирме «Понтем.уа», которая предложила на торгах цену всего на 1 гривну больше, чем предлагала одесская фирма «Олимпия Сервис». Но через две недели и фирме «Понтем.уа» отменили победу в тендере. 26 февраля исполком горсовета издал решение, что КОП будет кормить детей в школах и детсадах Николаева до определения победителя тендера.