«Николаевоблтеплоэнерго» назвало многоэтажки с наибольшими долгами и советует жильцам заключить договор реструктуризации

В «Николаевоблтеплоэнерго» просят жителей домов, в которых накопился большой долг за услугу, срочно погасить задолженность или заключить договор реструктуризации, чтобы предприятие могло нормально начать и проводить отопительный сезон.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

«Обращаем Ваше внимание на жилые дома - «большие» должники за потребленную тепловую энергию. Следует отметить, если абоненты не имеют возможности своевременно оплачивать услуги теплоснабжения, наше предприятие предлагает заключить договор реструктуризации. Договор реструктуризации - это фактически изменение условий расчетов за услуги теплоснабжения, когда для должника предлагается удобная рассрочка выплат долга», – отметили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Для заключения договора реструктуризации необходимо иметь при себе: паспорт, идентификационный код, оплатить 30% от суммы долга и судебные издержки. Должникам советуют понять, что в правовом государстве исполнения решения суда является обязательным для каждого гражданина Украины.

«Для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо срочно погасить задолженность за потребленную тепловую энергию или заключить договор реструктуризации», – подчеркнули на предприятии.

Для заключения договора реструктуризации граждане могут обратится по адресу:

- для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов - проспект Центральный, 141-Б, кабинет № 11, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж

- для абонентов Корабельного района - в помещении ЖЭКа №20, улица Рыбная, 1-б, кабинет №8

телефоны для справок: 46-51-30, 72-15-46

Напомним, как в мэрии Николаева заявили, что успевают начать отопительный сезон без проблем.