«Николаевводоканал» получил 5,11 миллионов евро грантовой помощи для реконструкции инфраструктуры

Городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получило от Европейского инвестиционного банка 5 миллионов 110 тысяч евро грантовой помощи на модернизацию и реконструкцию инфраструктуры предприятия.

Об этом на Facebook сообщает Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Очень важный проект для общества Николаева! Сегодня подписали грантовое соглашение между Правительством Украины и ЕИБ, а также мультидонорським фондом Е5Р (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среды). Этот проект - не только и не столько модернизация Николаевводоканалу и внедрение новых технологий, а в первую очередь - полное обновление существующей инфраструктуры коммунального предприятия. Первые результаты мы увидим уже во втором квартале 2019 года. Спасибо европейским коллегам за оказанную поддержку и системную помощь модернизации муниципальной инфраструктуры и систем ЖКХ» – говорится в сообщении.

Напомним, что еще в 2017 году директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко акцентировал внимание на том, что инфраструктура предприятия находится в критическом состоянии.