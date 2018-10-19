Кабмин повысил цену на газ для украинцев с ноября на 23,5%

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что с 1 ноября цена на газ для населения будет увеличена на 23%.

Об этом он сообщил на внеочередном заседании правительства в пятницу, передает «Левый берег».

По словам премьера, этот рост стал результатом компромисса между Украиной и Международным валютным фондом.

«Цены на газ с 1 ноября увеличатся только на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров», - сказал он.

Профильный министр Игорь Насалик уточнил, что цена газа для населения с 1 ноября составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

Гройсман подчеркнул, что повышение цены на газ для населения было безальтернативным, потому что без сотрудничества с МВФ Украине грозил бы дефолт.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. А что такое дефолт? Все помнят 90-е годы: гиперинфляция, рост цен, обесценивание зарплат», - подчеркнул он.

Гройсман добавил, что сегодняшнее решение - результат огромных займов, которые Украина брала при предыдущих премьер-министрах в 2005-2013 годах. Он также подчеркнул, что обязательство уравнять цены для населения и промышленности Украина взяла на себя еще в 2008 году.

Отметим, что сейчас цена газа для поставок населению и ТКЭ сейчас находится на уровне 4942 гривен за тысячу кубометров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ для населения было одним из главных требований МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы или подписания новой.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина договорилась с МВФ о постепенном росте цен на газ.