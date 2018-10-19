Завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс

Спорткомплекс «Зоря» - «Машпроект», который на предыдущей сессии депутаты Николаевского горсовета согласились принять в собственность города, остался без финансирования, как со стороны самого завода, так и со стороны города, ведь процедура передачи Николаеву еще не окончена.

Об этом стало известно в пятницу, 19 октября, во время сессии Николаевского городского совета.

С вопросом по спорткомплексу на сессии выступал народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Вадим Пидберезняк, вместе с ним пришли и спортсмены, и коллектив спорткомплекса «Зоря».

— Мы все гордимся, все бегаем встречать на вокзал вдруг нашедшихся у нас олимпийских чемпионов, которые вдруг случайно для нас побеждают, привозят медали, прославляют не только наш город, но и нашу страну. И почему-то мы не думаем о том, что олимпийскими чемпионами становятся за десятилетия. Мы не хотим думать о том, что на самом деле это огромная социальная работа, огромная социальная часть нашей жизни, когда тысячи детей идут заниматься спортом, и единицы из них становятся олимпийскими чемпионами. Но зато все остальные получают очень хорошую путевку в жизнь, - отметил нардеп.

В тоже время он отметил, что городская власть проигнорировала коллектив - не пришла к нему и не объяснила, что им делать во время процесса перехода из государственной собственности в городскую.

— Все вспомнили за помещение, землю, а с коллективом никто не встретился... Просьба к тем людям ответственным, которые беспокоятся за судьбу города, за будущее этого города, за будущих николаевцев, с тем, чтобы определить четко маршрут, каким образом, когда и в какие сроки будет осуществляться передача. Потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что якобы уже город принял, трудовые книжки лежат на заводе. Когда и каким образом будет переведен коллектив: через реорганизацию, сокращение или что - никто не понимает. Просьба к вам проконтролировать и помочь нарисовать маршрут, а к исполнительной власти огромная просьба - встретиться с коллективом и дать соответствующие гарантии того, каким образом будет осуществлена передача не только помещений, а будущее коллектива и детей, - добавил Пидберезняк.

В свою очередь, глава фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева пригласила руководство и сотрудников спорткомплекса на заседание комиссии по законности и регламенту, чтобы разработать механизм перехода.

— Действительно, пока мы не знаем, потому что это ваши трудовые отношения, где вы числитесь и как с вами будут работать в части трудового законодательства. Для нас это действительно закрытая тема, потому что мы понимаем, что вы сегодня сотрудники уважаемого предприятия и какой-то дедлайн разработан. Если его нет - мы в рабочих механизмах будем понимать, как это сделать. Поэтому, интерес трудового коллектива, интересы людей, которые трудятся в том здании, для нас превыше всего. Мы не депутаты квадратных метров, мы депутаты качественных услуг для горожан и создания им благоприятных и комфортных условий проживания. Это наша основная задача. Поэтому, мы будем стараться, чтобы ваши права не были нарушены, - заявила Киселева.

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что недавно было совещание в ОГА, где присутствовали все главы фракций и руководство самого завода, где подымались технические вопросы по передаче спорткомплекса и обсуждался вопрос касательно участия завода в обновлении спорткомплекса на условиях 50/50.

В тоже время депутат Наталья Манзюк заявила, что никто о коллективе и детях не забывал, а депутаты «дали добро на принятие спортивного комбината «Зоря»

— А это и имущество, и спортивная школа. Никто не отрывает отдельно здание и спортивную школу. Управление спорта встречалось с директором спорткомплекса Евгением Барским. Да, мы на следующей неделе встретимся с коллективом, но с директором мы встречались и общались. И о том, что более 200 человек работает в спортивном комбинате. И никто не отделяет этот комбинат от недвижимости и людей. Мы в комплексе все берем, - прокомментировала Манзюк.

Высказаться также решил и директор спорткомплекса Виталий Барский, который отметил, что завод «Зоря» - «Машпроект» уже прекратил финансировать их, а город до сих пор не начал, и спортсмены не могут поехать на соревнования.

— Мы пришли сюда с просьбой, мы не пришли кому-то что-то диктовать. На сегодняшний день спортивно-массовые мероприятия у нас уже закончились. Мы сегодня тысячу детей не можем не пустить на соревнования. Но сегодня мы ни на чемпионат Украины не можем послать, ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира не можем послать детей. Сегодня завод «Зоря» финансирование прекратил спортивно-массовых мероприятий. Сегодня наша детско-юношеская команда «Торпеда» участвует в высшей лиге, это достижение. Мы представляем не только город, но и область. И мы сейчас прекратили это финансирование. Сегодня более тысячи детей уже выкинуты на улицу. Вот, почему мы пришли к вам просить, - сообщил о проблеме директор СК.

Сергей Кантор заявил, что нужно переговорить с руководством завода «Зоря» - «Машпроект» о продолжении финансирования, до момента пока он окончательно не перейдет в собственность Николаева.

— Так вот эта дырка будет существовать до тех пор, пока город не примет в коммунальную собственность ваше предприятие. Или городской совет выделит рабочую группу, которая встретится с руководством завода «Зоря» и договорится с заводом о том, что на переходной период передачи вашего предприятия в городскую собственность, завод «Зоря» продолжит финансировать ваш комплекс. Вот только так вы завтра поедите на соревнования. В противном случае - три пальца до приема в городскую собственность. Это я просто называю вещи своими именами, - подытожил Кантор.

В результате городской голова дал поручение организовать совместное заседание бюджетной, гуманитарной и регламентной комиссии, пригласив на туда представителей завода и спортивного комплекса для решения проблемы.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.