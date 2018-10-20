В Новой Одессе врачам два месяца не выплачивают зарплату – на сессии райсовета из-за отсутствия кворума не рассмотрели вопрос о выделении им денег

В пятницу, 19 октября, в Новой Одессе из-за отсутствия кворума не состоялась сессия районного совета, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на выплату задолженности по зарплате медицинским работникам.

Об этом сообщает издание «Мой город».

Отметим, что в редакцию «Преступности.НЕТ» пришло письмо от медиков Новоодесской районной больницы, в котором говорилось, что им не выплачивают заработную плату уже на протяжении двух месяцев.

«Администрация больницы объясняет задержку выплат увольнением главы Новоодесской РГА Романа Сташука и отсутствием человека, уполномоченного подписывать финансовые документы», - говорится в обращении медработников к главе райосвета.

Также медработники отметили, что обращались к народным депутатам, депутатам райгосадминистрации, на горячую линию правительства, но никаких объяснений им не предоставили.

«Ситуация, которая сложилась, негативно влияет на качество жизни работников, ставит под угрозу целостность коллектива Новоодесской ЦРБ, полноценность предоставления медицинской помощи населению района и именно существования Новоодесской ЦРБ», - добавили врачи.

Как сообщает издание, на сессии должны были утвердить изменения в районный бюджет, принять Программу предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2018-2020 годы, а также дать согласие на проведение строительных работ в Гурьевской, Подлисненской и Новопетровской школах.

Однакона сессию прибыло только 14 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 18 человек.

По словам главы Новоодеского райсовета Александра Гриценко, депутаты не пришли в знак протеста против политических игр и частой смены руководства районного совета. Также он отметил, что на этой сессии депутаты должны были выделить порядка 900 тысяч гривен на погашение задолженности по зарплате медработникам.

Напомним, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что на сегодняшний день в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы.