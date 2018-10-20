МВФ даст Украине $4 миллиарда в кредит – возвращать долги придется с 2022 года

Уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Об этом сообщает «Левый берег».

«Новая программа stand-by с запрошенным доступом к СПЗ 2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», – говорится в сообщении МВФ.

Программа будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора. Достигнутое соглашение отражает обязательство МВФ продолжать помогать Украине в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями персонала МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Решение МВФ важно в особенности тем, что к нему были привязаны все остальные программы финансовой помощи, такие как макрофинансовая помощь от Евросоюза или программы Всемирного банка.

Кроме того, срок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе Stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).