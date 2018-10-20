Николаевский морской торговый порт отдал все производственные мощности в аренду «частникам», - Госаудитслужба

Николаевский морской торговый порт стал убыточным, существующим только за счет аренды. Фактически государственное предприятие превратилось в арендную компанию, передав все производственные мощности в аренду частным стивидорным компаниям, работающим в Николаевском морском порту.

Об этом заявили начальник Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Денис Яковлев и начальница отдела Госаудитслужбы Елена Комарницкая в своем материале в газете «Финансовый контроль».

В ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) провели государственный финансовый аудит деятельности за период с марта 2016 по март 2018 года.

В течение последних лет Николаевский морской порт занимает третье место среди портов Украины по объемам переработки грузов и ежегодно улучшает результаты работы. По официальным данным, гавань в 2017 году переработала более 23,5 миллионов тонн грузов. В то же время государственное предприятие НМТП не имеет отношения к высоким достижениям порта по грузопереработке. Грузооборот порта Николаев и предоставление других услуг портового оператора обеспечиваются исключительно частными стивидорными компаниями.

Основной целью деятельности НМТП, определенной его уставом, является организация и осуществление перевалки грузов для получения прибыли. В 2013 году порт был реорганизован путем выделения в пользу ГП «Администрация морских портов Украины» объектов портовой инфраструктуры. У предприятия осталось значительное количество основных мощностей для стивидорной деятельности: буксиры, склады, краны, автопогрузчики, железнодорожные пути и другое имущество, однако предприятие фактически не осуществляет деятельность портового оператора.

Почти все производственные мощности предприятие передало в аренду и в пользование на условиях сервитута частным стивидорным компаниям, которые осуществляют операторскую деятельность в Николаевском морском порту. Не переданы в аренду лишь несколько плавсредств и два плавкрана, однако они не используются и самим предприятием.

«НМТП не имеет работников для стивидорной деятельности. Штат компании сформирован исключительно административно-управленческим персоналом, нет должностей докеров, крановщиков, работников флота. Единственным структурным подразделением, осуществлявшим свойственную портовому оператору деятельность, был автовесовой комплекс в составе пяти весовщиков, но доходы от его деятельности были незначительными. В ближайшее время предприятие потеряет и этот автовесовой комплекс в связи с его бесплатной передачей на баланс Николаевского филиала ГП «АМПУ» по согласованию с Министерством инфраструктуры Украины».

«Львиная доля полученных предприятием доходов имеет пассивный характер и сформирована из доходов от аренды имущества и пользования сервитутом, а также от начисленных банками процентов на остатки средств на счетах предприятия. В апреле 2017 года предприятие заключило с ГП «АМПУ» договор сроком на 10 лет об обеспечении доступа портового оператора к причалу с целью переработки грузов. Однако со времени заключения указанный договор предприятием не выполнялся – на причале не было переработано ни одной тонны груза. ГП «НМТП» даже не был внесен в Реестр морских портов Украины как портовый оператор, как того требует закон Украины и постановление Кабинета министров. Только в октябре 2017 года, уже после заключения вышеуказанного договора, предприятие направило письмо в ГП «АМПУ» с просьбой внести порт в реестр как портового оператора», - отметили в Госаудитслужбе.

По мнению представителей ведомства, фактически основная деятельность ГП «НМТП» заключается в предоставлении государственного имущества и объектов портовой инфраструктуры в аренду частным стивидорным компаниям. Такая деятельность присуща «Администрации морских портов Украины», целью создания которой является получение пассивных доходов за использование инфраструктуры порта (портовых сборов, доходов от аренды).

«НМТП пока выполняет функции, возложенные законодательством на ГП «АМПУ», хотя собственные уставные задачи игнорируются», - сообщили ревизоры.

При таких обстоятельствах инвестиции на развитие инфраструктуры порта предприятие не проводило за исключением расходов в сумме 948 тысяч гривен на капитальный ремонт автовесового комплекса. Кроме того, предприятию принадлежит государственное имущество, которое длительное время вообще не используется и даже не передается в аренду. Непродуктивные расходы на содержание такого имущества составили 5,2 миллиона гривен. В то же время руководство порта не воспользовалось правом консервации таких объектов, что позволило бы избежать расходов в виде амортизации на 4 миллиона гривен.

По результатам государственного финансового аудита уполномоченному органу управления рекомендовано рассмотреть вопрос о реорганизации ГП «НМТП» путем передачи всего принадлежащего ему государственного имущества на баланс ГП «АМПУ».

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины вынесла постановление о закрытии уголовного производства о хищениях в особо крупных размерах в части обвинения экс-директора Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны. Кроме того, прокуратура Николаевской области заявляла, что арендаторы два года бесплатно пользовались складами в Николаевском морском торговом порту