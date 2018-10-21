Руководство Николаевского морского торгового порта допустило нарушений на миллионы гривен, - Госаудитслужба

Проверка Госаудитслужбы обнаружила нарушения, которые касаются руководства ГП «Николаевский морской торговый порт». Бывший руководитель предприятия распорядился, чтобы ему выплатили полмиллиона гривен. У главы предприятия есть помощник и три советника – они дублируют функции друг друга, и их содержание обошлось в 2,1 миллиона гривен.

Об этом заявили начальник Управления Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области Денис Яковлев и начальница отдела Госаудитслужбы Елена Комарницкая в своем материале в газете «Финансовый контроль».

Напомним, что в ГП «Николаевский морской торговый порт» (НМТП) провели государственный финансовый аудит деятельности за период с марта 2016 по март 2018 года.

Несмотря на невыполнение основной уставной деятельности и полную зависимость от платежеспособности арендаторов, размеры заработной платы на ГП «НМТП» превышают среднемесячный размер в отрасли морского транспорта почти втрое. В то же время расходы на оплату труда в 2017 году составили более 20 миллионов гривен или более 40% от общей суммы расходов. При таком положении дел степень изношенности производственных фондов приближается к 90%, что является следствием отсутствия капитальных инвестиций на их восстановление.

«Самые значительные из обнаруженных аудитом риски отрицательно влияют на результаты деятельности ГП «НМТП», имеют сугубо внутренний характер и вызваны принятием неэффективных и необоснованных управленческих решений или бездействием бывшего и нынешнего менеджмента компании», - считают в Госаудитслужбе.

В результате внесения в коллективный договор отдельных положений об условиях оплаты труда первого руководителя предприятия, которые существенно отличаются от условий для других работников, бывшему руководителю компании по лично им подписанным приказам безосновательно начислили выплат на общую сумму более 505 тысяч гривен, на которые начислен ЕСВ в сумме более 111 тысяч гривен.

Также за исследованный период предприятие без обоснования целесообразности заключило и оплатило 26 гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг при наличии штатных работников, прямыми должностным обязанностям которых является выполнение указанных работ. А этим работникам начислялись премии, доплаты и надбавки. Договоры привели к дополнительным расходам предприятия в общей сумме более 375 тысяч гривен и уплате ЕСВ в сумме 82,5 тысяч гривен.

«Нецелесообразно содержание должностей помощника и трех советников директора ГП «НМТП», должностные обязанности которых полностью совпадают и не соответствуют фактической деятельности предприятия, что вызвало непродуктивные дополнительные расходы более чем на 2,1 миллиона гривен. К тому же, согласно приказу руководителя предприятия трое из четырех указанных должностных лиц территориально дислоцируются в Киеве в арендованном офисе, тогда как предприятие не имеет представительств за пределами Николаева», - сообщили в ведомстве.

Отсутствие утвержденных лимитов использования служебного автотранспорта повлекло превышение расходов на его содержание по сравнению с показателями финансового плана на 2017 год на сумму более 453,5 тысячи гривен. Документы свидетельствуют, что два служебных автомобиля, находящихся в распоряжении двух человек из состава высшего менеджмента ГП «НМТП», с июля 2017 находятся в непрерывном движении 4-5 часов ежедневно в черте города.

«Отсутствие на протяжении двух последних лет руководителя ГП «НМТП», назначенного на основе контракта, снижает уровень персональных обязательств и ответственности руководителя за результаты деятельности компании», - пояснили ревизоры.

Неэффективные управленческие решения предыдущих руководителей ГП «НМТП» по проведению 100% предоплаты и заключения договоров поручительства привели к образованию просроченной дебиторской задолженности объемом более 1,7 миллиона гривен. Вследствие инфляционных процессов в период существования указанной дебиторской задолженности ее реальный размер в настоящее время вырос более чем на 4,8 миллиона гривен.

Кроме того, ГП «НМТП» допустило длительное отвлечение из оборота финансовых ресурсов почти 275 тысяч гривен. В ноябре 2007 года их дали в беспроцентный займ одному из бывших руководителей, который нарушил свои долговые обязательства.