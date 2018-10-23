В ГФС снова напомнили николевцам о мошенниках, которые могут представляться их сотрудниками

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В Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области предупредили налогоплательщиков о возможных случаях мошенничества со стороны якобы работников фискальной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Николаевской области.

«Граждане, будьте пристальными и осмотрительными, внимательно проверяйте информацию и не позволяйте аферистам вводить себя в заблуждение. О подобных случаях просим немедленно сообщать в дежурную часть Главного управления ГФС в Николаевской области по телефону 50-18-41 и Главное управление национальной полиции в Николаевской области по телефону 102. Также, обращаем внимание, что работники органов ГФС в Николаевской области при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция задержала преступную группу, которая создала масштабную аферу по продаже автомобилей.

Людмила Жерновская

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