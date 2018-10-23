«Идут разговоры»: У Сенкевича мечтают о покупке еще одного здания, чтобы разместить в нем городской музей Николаева

В Николаевском городском совете ведутся разговоры по поводу покупки у частного владельца старинного здания 19 века по улице Никольской, 40 под городской музей за ориентировочно 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Слово «планируется» не правильно, «мечтается» – так правильно. С Александром Сенкевичем еще в прошлом году общались по этому поводу, он поддерживает эту идею, но нужно пройти конкретный путь, - сообщил начальник управления культуры Юрий Любаров.

Юрий Любаров В частности на вопрос корреспондента, во сколько городу обойдется реконструкция здания, Любаров отметил, что это еще не просчитывали.

— Потому что просчет это тоже определенная работа, мы должны заплатить деньги за просчет, а значит должны уже иметь это здание у себя. А высосать цену с пальца, как бы не правильно. Это же профессиональная компания, они должны зайти туда и сказать – это будет столько и столько. Я представляю себе эти цифры, но они могут не соответствовать реальности, - прокомментировал чиновник.

Также он добавил, что для приобретения здания необходимо создать коммунальное учреждение «Музей», на балансе которого и будет содержание этого особняка.

— Разговоры о покупке здания идут, но чтобы его купить, прежде всего, нужно иметь учреждение «Музей», сейчас идут процессы по созданию такого коммунального учреждения, подготовлен статут и мы проходим комиссии. И когда сессия, не если, а когда сессия зарегистрирует коммунальное учреждение «Музей», тогда под него можно будет покупать это здание, - подытожил начальник управления культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.

Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.

Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.

Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.