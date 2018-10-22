В Николаеве на ямочный ремонт дорог департаменту ЖКХ перераспределят еще 5 миллионов гривен

Департамент ЖКХ Николаевского горсовета при ближайшем перераспределении просит выделить им еще 5 миллионов гривен на ямочный ремонт дорог.

Об этом в понедельник, 22 октября в ходе аппаратаного совещания сообщила замначальника департамента ЖКХ Наталья Осецкая.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич поинтересовался, включены ли в этот список следующие улицы, которые нуждаются в срочном ремонте: Лазурная, Пушкинская (от старого железнодорожного вокзала до проспекта Центрального), Московская, Никольская и Очаковская. На что Осецкая отметила, что эти улицы вошли в список.

— Такое ощущение, что эти улицы пережили бомбардировку, - акцентировал внимание мэр.

Также мэр отметил, что их необходимо не только отремонтировать, но и почистить.

— Соберите эти кучи песка на улице Очаковской, потом же зимой будете его сыпать на дороги, - добавил Сенкевич.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт в центре Николаева городу обойдется в 2 миллиона 994 тысячи 654 гривны. После того, как ремонт провели директор КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко заявила, что ямочный ремонт на улице Лягина в центре Николаева, который проводится с целью предупреждения аварийных ситуаций, продержится год.