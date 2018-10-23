Газета «Рідне Прибужжя» из-за здания в центре города подала в суд на Николаевскую ОГА

Редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания.

Об этом сообщает «Николаевский центр журналистских расследований» со ссылкой на редактора газеты Татьяну Фабрикову.

Согласно исковому заявлению, журналисты просят Николаевский окружной админсуд признать действия Николаевской ОГА противоправными и такими, которые нарушают украинское законодательство по реформированию коммунальных СМИ и аренде коммунального имущества. Кроме того, газета требует обязать чиновников заключить с ней договор об аренде сроком не менее чем на 15 лет, как того требует национальное законодательство.

Напомним, что в марте 2016 года депутаты Николаевского областного совета поддержали реформирование коммунального печатного СМИ «Рідне Прибужжя» и предоставили согласие на приватизацию газеты трудовым коллективом. В июне 2018 года депутаты заявили, что хотят проверить законность реформирования газеты «Рідне Прибужжя». А в сентябре депутат Олабин заявил, что редакция газеты претендует на коммунальное здание в центре Николаева.

В октябре 2018 года в Николаевской ОГА состоялось совещание по этому поводу, в ходе которого редактор газеты Татьяна Фабрикова заявила, что здание умышленно отключили от энергоснабжения. В итоге глава ОГА Савченко распорядился решить возникшую проблему, однако одновременно с этим руководство Николаевской ОГА обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить законность передачи занимаемого редакцией здания на Никольской, 45 в субаренду.