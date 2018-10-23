В Николаеве жильцам еще одного общежития «Гуртожитка» отключили свет – они говорят, что долгов у них нет

В Николаеве жильцы общежития по адресу улица Океановская 1Б (бывшая улица Артема) уже сутки сидят без света.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила жительница этого дома Лилия.

Общежитие относится к КП «Гуртожиток». Женщина утверждает, что у жильцов дома нет долгов за электроэнергию. Свет отключили примерно в 17:30 22 октября и до сих пор не включили. Всего в доме живет около 100 семей, в большинстве которых есть дети. Жильцы дома сейчас остались без возможности приготовить пищу, потому что у них электроплиты.

- Бегаем по магазинам, чтобы набрать кипятка, - говорит женщина.

В данный момент люди собрались во дворе общежития, они возмущены действиями «Николаевоблэнерго», которое отключило им свет. Также они вызвали полицию, которой высказывают свое возмущение.

Напомним, что вот уже долгое время в Николаеве регулярно отключают свет в общежитиях «Гуртожитка». В некоторых случаях жильцы платили за свет КП «Гуртожиток», но облэнерго этих денег не получало и электроснабжение отключали. В итоге принято решение перевести жильцов общежитий на прямое абонирование, но это процесс вряд ли будет быстрым.