В «Электронном кабинете» введен сервис, с помощью которого проверяется фискальный кассовый чек, - ГФС

ГФС Украины реализовала электронный сервис, который позволяет покупателям товаров проводить поиск и пересмотр фискального кассового чека, который формируется как традиционными регистраторами расчетных операций (РРО), так и электронным фискальным чеком, созданным новыми РРО.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Введенный сервис находится в открытой части «Электронного кабинета», доступ к которому осуществляется в режиме реального времени (24/7/365) без идентификации лица по ссылке. Для поиска и пересмотра фискального кассового чека необходимо ввести фискальный номер РРО, дату и время выдачи чека (для традиционных РРО).

Поиск электронного чека осуществляется по его фискальному номеру и дате. Если электронный чек в системе не найден, необходимо сделать его фото и отправить по электронному адресу: infozvit@sfs.gov.ua. ГФС Украины изучит причину, по которой электронный чек не попал в систему и примет соответствующие меры.

В ГФС напомнили, что е-Receipt (электронный чек) – новая информационная система регистрации и учета РРО, которая предусматривает только регистрацию устройств без предоставления в контролирующие органы любых бумажных документов и не нуждается в плате за пользование ею. Электронный чек генерируется, регистрируется в системе ГФС и дополняется QR-кодом, после чего передается на устройство. Информация о фискальном номере чека и его QR-коде хранится в системе e-Receipt и будет доступной для просмотра в «Электронном кабинете» как плательщиком, так и покупателем.