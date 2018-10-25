В США победитель лотереи выиграл 1,6 миллиарда долларов

В США во время розыгрыша лотереи Mega Millions сорвали джек-пот почти в 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Победитель лотереи может выбрать всю сумму, или получить одноразовую выплату в 914 миллионов долларов США. Выигрышный билет был продан в Южной Каролине. Пока неизвестно, кто именно приобрел выигрышный билет. Этот джек-пот значительно превысил прошлый рекордный выигрыш в 656 миллионов долларов в марте 2012 года.

«Это действительно историческое событие», - говорится в заявлении Гордона Меденика, главного директора компании Mega Millions Group.

Лотерея Mega Millions действует в 44 штатах. Цена одного билета – 2 доллара и вероятность выигрыша джек-пота 1 к 302 миллионам. Джек-пот рос с 24 июля, когда коллектив из 11 сотрудников в Калифорнии разделил между собой приз в 543 миллиона долларов США.

Напомним, что ранее купленный в Николаеве лотерейный билет стал выигрышным и победитель получит миллион гривен.