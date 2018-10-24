Тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир – им занялись детективы НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проверит информацию о умышленном непредставлении декларации бывшим начальником Главного военного представительства Министерства обороны Александром Костюнина, у тестя которого нашли семь квартир и два нежилых помещения.

Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Сергея Лещенко, которую опубликовал проект «Марлин».

«Сообщаем, что ваше обращение по факту возможного умышленного непредставления субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления приобщено к материалам уголовного производства № 52018000000000302 от 26.03.2018 по факту злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения со стороны должностных лиц 1363 главного военного представительства МОУ по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 368-2 УК Украины», - отметили в бюро.

Речь идет о деле по закупке Министерством обороны некачественной военной формы «Варан ВСУ» в 2015 и 2016 годах на сумму более 80 миллионов гривен.

Тогда ответственным за качество формы со стороны Министерства обороны был начальник Главного военного представительства полковник Александр Костюнин. Позже оказалось, что при закупках некачественной формы тесть Костюнина приобрел семь квартир и два нежилых помещения в Киеве.

Александр Костюнин был уволен в запас в сентябре 2016 года. Согласно закону «О предупреждении коррупции», чиновник следующем году после освобождения должен был подать декларацию за предыдущий год. Однако декларация бывшего начальника Главного военного представительства в реестре отсутствует. НАПК проверок о наличии у родственников Костюнина указанного имущества не проводило.

На дополнительный запрос проекта «Марлин» НАБУ ответило, что расследование данного уголовного производства продолжается.

К слову, Министерство обороны продолжает закупать форму у фирм, фигурировавших в производстве по форме «Варан ВСУ».

В частности, ООО «Тусмо», с момента открытия производства в сентябре 2016 года, победила в тендерах Министерства обороны на сумму свыше 87,2 миллиона гривен.

Напомним, что внутренний аудит в Министерстве обороны Украины за первые три месяца 2015 года нашел ряд нарушений на сумму 1 миллиард 275,8 миллионов гривен.