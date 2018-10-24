Госадуит показал неэффективное использование средств Госкино – они не выпустили в прокат 54 украинских фильма

Фото: иллюстрация из интернета По результатам аудита Госкино и культуры Украины в Государственной аудиторской службе сообщили о неэффективном использовании бюджетных средств, направленных на создание и распространение украинских фильмов.

Об этом сообщается на сайте Госаудитслужбы.

Выяснилось, что кинопроизводители, привлекая бюджетные средства на создание фильмов, практически всегда арендуют павильоны и декорации у частных компаний по завышенным ценам. На эти цели потратили около 40% всех средств, выделенных на производство украинских фильмов в 2015-2017 годах.

Также, согласно выводам службы, Госкино неэффективно распоряжается использованными декорациями, отказываясь продавать их в качестве вторичного сырья.

«Реализация в качестве вторичного сырья из металла и дерева, которые использовались при производстве национальных фильмов, и учета их в окончательных расчетах с Госкино дало бы возможность сэкономить бюджетных средств на сумму свыше 2 миллиона гривен только на производстве трех фильмов («Вариант Маркони» , «Сказка старого мельника» и «Ее сердце»)», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе аудита выяснилось, что Госкино не распространило в прокате 54 украинских ленты, на которые потратили 149,3 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что печерский суд оправдал главу Госкино, которого подозревали в коррупционных схемах по выплатам премий своей сестре.