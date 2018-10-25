В Николаеве с 29 октября начнут отапливать школы, детсады и больницы

В Николаеве с понедельника, 29 октября, запустят тепло в зданиях социально-культурной сферы.

Такое решение приняли члены исполнительного комитета Николаевского горсовета в четверг, 25 октября, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в первую очередь обеспечат тепло в зданиях, находящихся на балансе департамента труда и соцзащиты населения, управления охраны здоровья, управления образования, управления по вопросам культуры, и охраны культурного наследия и управления по делам физкультуры и спорта. Речь идёт в том числе о детских садах, школах и больницах.

В то же время решение о пуске тепла в жилом секторе будут принимать в телефонном режиме.

Напомним, ранее Кабмин повысил цену на газ для украинцев с ноября на 23,5%. Отметим, что в Нацкомисии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявили, что тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%.