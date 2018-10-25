Дочь «смотрящего» от Порошенко в Одесской ОГА по завышенной цене установит в «Южном» видеонаблюдение за 64 миллиона

Александр Терещенко ГП «Морской торговый порт «Южный» 16 октября по результатам тендера заказал у ООО «Новейшее оборудование» систему видеонаблюдения замкнутого типа за 1,62 миллион евро, или 63,58 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе «ProZorro», передают «Наші гроші».

В прошлом году порт без торгов заказал этой фирме проект комплексной системы видеонаблюдения и контроля доступа видеоаналитики за 4,49 миллиона гривен. Согласно новому соглашению, «Новейшее оборудование» до 2020 года поставит систему за 53,37 миллиона гривен и выполнит пусконаладку и монтаж за 10,22 миллионов гривен. Гарантийный срок на товары составляет три года, на услуги – год.

«Видеокамеры PTZ AXIS P5635-E MK II 50HZ заказали по 140 тысяч гривен с НДС. В открытых источниках подобные камеры AXIS P5635-E 50HZ можно найти на треть дешевле – по $ 3035, или 86 тысяч гривен (неизвестно, включен ли НДС в эту цену). Таких камер заказали 18 штук, поэтому только по ним возможна переплата составляет по меньшей мере полмиллиона гривен без учета НДС», – отмечает издание.

Тепловизионную камеру AXIS Q2901-E купили за 350 тысяч гривен с НДС. В интернет-магазинах подобные камеры AXIS Q2901-E PTMOUNT 9MM 8.3 FPS продают по $ 7892, или 279 тысяч гривен (об НДС неизвестно).

Цена сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 65 миллионов гривен.

Учредителями «Новейшего оборудования» являются Ирина Куницкая, Евгений Панкратов, Оксана Сорочинская и Елена Обухова. Ранее их партнером также был Николай Кубышкин.

Оксана Сорочинская – жена инспектора по обороту оружия киевской Нацполиции Анатолия Сорочинского и дочь заместителя председателя Одесской ОГА Александра Терещука. В СМИ его называют «смотрящим» за облгосадминистрацией от Администрации Президента.

Терещук до 2014 года возглавлял милицию Волыни, отправлял на Майдан «Беркут» и уволился после побега Януковича.

В 2014 году Терещук возглавил полицию Киева. Как писал главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, назначение Терещука требовал Президент Петр Порошенко. В 2015 году Терещук был показательно уволен из полиции, а на деле переведен в Нацгвардию. Затем Порошенко освободил его от люстрации, и он был восстановлен в должности, но в том же году его уволили по представлению тогдашнего главы Нацполиции Хатии Деканоидзе за организацию митинга уволенных милиционеров против реформы полиции.

В 2017 году Терещук выиграл конкурс на должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.

Стоит отметить, что 24 октября Кабмин согласовал назначение Александра Терещука по представлению Президента Порошенко на должность главы Киевской ОГА.

Ирина Куницкая является женой экс-заместителя гендиректора «Укрпочты» Михаила Куницкого, фирмы окружения которого при Януковиче разыгрывали закупки «Укрпочты». В 2014-2015 годах Куницкий возглавлял Департамент развития торговли и сферы интеллектуальной собственности МЭРТ, а в прошлом году стал почетным консулом Молдовы в Виннице.

В 2014 году он основал ОО «Информационно-коммуникационный менеджмент интеллектуальной собственности» с бывшим совладельцем «Новейшего оборудования» Николаем Кубышкиным.

Всего с октября 2016 горда победитель получил подрядов на 140,30 миллионов гривен.